Gespot: zeldzame ‘gouden’ luipaard met prachtige rode vlekken HL

20 augustus 2019

15u35

Bron: iflscience.com 30 Dieren Een uiterst zeldzame luipaard - met rode vlekken in plaats van zwarte - werd eerder deze zomer gespot in het Zuid-Afrikaanse Thabo Tholo natuurpark. Een Zuid-Afrikaans natuurpark plaatste de foto’s op haar Facebookpagina.

“Dit is een van de zeldzaamste kleurvariaties in de wereld, en de afgelopen maanden konden we het dier verschillende keren vastleggen op camera,” schrijft de Black Leopard Mountain Lodge op Facebook.

Het dier met de bijzondere vacht werd al in 2015 voor de eerste keer vastgelegd op camera’s van de Lodge, maar de parkbeheerders kozen er toen voor om die beelden niet naar buiten te brengen. In de plaats daarvan monitorden ze de groei van het bijzondere welpje. Na het dier volgroeid is, mag de hele wereld meegenieten.

Erytrisme

De unieke kleur van de luipaard is waarschijnlijk het gevolg van erytrisme, een genetische mutatie waarbij het gebrek aan ‘normaal’ pigment opgevangen door een overdaad aan rode pigmenten. Daardoor zijn de typische vlekken van de luipaard niet zwart, maar hebben ze een rode schijn.

Erytrisme komt wel vaker voor in het dierenrijk. Zo werden eerder al roze sprinkhanen, roze salamanders en roze meeuwen gespot. Wetenschappers vermoeden dat ongeveer 7 procent van de luipaarden in Zuid-Afrika een ‘rode’ vacht hebben. Ook bij mensen komt de mutatie voor en veroorzaakt het ros haar en sproetjes.