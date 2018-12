Geredde witte orang-oetan Alba mag naar haar eigen oerwoudeilandje David van der Heeden

18 december 2018

12u00

Bron: AD.nl 6 Dieren Alba, de voor zover bekend enige witte orang-oetan ter wereld, werd vorig jaar zwaar verwaarloosd gevonden in een afgelegen dorpje op Borneo (Indonesië). Het vijfjarige diertje sleet haar dagen in een houten kooitje en woog nog geen negen kilo. Zo'n anderhalf jaar later gaat het veel beter met albino Alba en krijgt ze haar vrijheid terug.

Natuurbeschermers uit Kalimantan, het Indonesische deel van het eiland Borneo, wisten in april samen met de Borneo Orangutan Survival Foundation (BOS) de jonge mensaap uit haar benarde positie te bevrijden. Het zeldzame dier werd vanuit het dorpje Tanggirang naar een opvang gebracht, waar het kon aansterken.



Zich niet bewust van haar bijzondere uiterlijk speelt Alba er in het centrum van BOS lustig op los met haar koperkleurige soortgenoten. De verzorgers zijn echter bang dat haar witte vacht, blauwe ogen en rode pupillen haar het doelwit van stropers zal maken. Juist daardoor belandde ze eerder als huisdier in handen van de dorpelingen.

Speciale training

Stropers doden doorgaans de moederdieren om hun jong te kunnen pakken. Waarschijnlijk is dit ook bij Alba gebeurd. Als orang-oetans uit het wild worden geroofd, worden ze meestal als huisdier verkocht. Wanneer ze uit die positie gered worden, kunnen ze niet zomaar terug naar het oerwoud. Ze hebben een speciale training nodig om de ervaring op te doen die ze normaal van hun moeders leren.



Voor een albino ligt terugkeer naar het oerwoud lastiger en het dier blijft veelal in gevangenschap. Haar albinisme maakt de aap namelijk vatbaarder voor huidziekten, verlies van zicht en een verminderd gehoor. Ze zou geen schijn van kans maken tussen wilde orang oetans. Hoewel haar verzorgers het nu tijd vinden om Alba weer de vrijheid te geven, is loslaten in het oerwoud daarom geen optie. BOS startte een actie om Alba haar eigen eiland te geven.

Samen met vriendjes

Alba's verhaal ging de wereld rond en in januari waren de benodigde 80.000 dollar bijeengebracht. BOS kocht een stuk grond in het nationale park Bukit Baka Bukit Ray waar de albino, samen met drie vriendjes uit het opvangcentrum, haar dagen mag slijten. Een aantal kanaaltjes rond het gebied maken van Alba's nieuwe thuis eigenlijk een eiland binnen een eiland.



De medewerkers van BOS zullen Alba scherp in de gaten houden. “Het nieuwe boseiland zal 24 uur per dag, zeven dagen per week, door personeel worden beveiligd”, zegt woordvoerder Nico Hermanu tegen de Banjarmasin Post. Er wordt samengewerkt met de lokale overheid en gemeenschappen op het eiland. “Op deze manier kunnen we gerust stellen dat Alba goed beschermd wordt op haar nieuwe eiland.”

