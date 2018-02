Geredde leeuwen uit Syrië en Irak beginnen aan hun nieuwe leven in Zuid-Afrika ADN

27 februari 2018

15u17

Bron: Belga 26 Dieren Simba en Saeed, twee mannetjesleeuwen die werden gered uit hun erbarmelijke omstandigheden in dierentuinen uit het door oorlog verscheurde Irak en Syrië, zijn vandaag aan een nieuw leven begonnen in een wildreservaat in Zuid-Afrika.

De beide grote katten maakten een 33 uur durende tocht van het Midden-Oosten naar hun eindverblijf in het natuurreservaat Lionsrock in het oosten van Zuid-Afrika. Dat deelde de dierenbeschermingsorganisatie Four Paws (Vier Poten) vandaag mee. In het 1250 hectare grote beschermde natuurgebied, gespecialiseerd in grote katachtigen, werden de beide mannetjes goed onthaald door de 78 andere geredde leeuwen.

De beide dieren hadden traumatische jaren achter de rug. Simba verbleef in een zoo in het voormalige Iraakse IS-bastion Mosoel. Hij was slechts een van de weinige dieren van de zoo die de hel overleefden. De meeste van de 40 andere dieren werden volgens Four Paws gedood door bombardementen of verhongerden. Saeed zat in een zoo in de fel bevochten stad Aleppo in Syrië.

Dierenrechtenactivisten brachten de leeuwen en andere dieren in 2017 naar Jordanië. Daar werkten Simba en Saeed in een opvangcentrum maandenlang aan hun herstel. Omdat ze jong en gezond waren, werd volgens Four Paws beslist om hen per vliegtuig en vrachtwagen naar Zuid-Afrika te brengen.