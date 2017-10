Gered zeeotterpupje verovert alle harten sam

18u15

Bron: KameraOne 0

Dit schattig zeeottertje werd op 7 september gevonden op een strand in Alaska. Het kleintje was toen twee maanden oud en werd Kasilof genoemd, naar de vindplaats. Volgens medewerkers van het Alaska SeaLife Center was Kasilof uitgehongerd en kon hij moeilijk warm blijven omdat zijn pels beschadigd was. De pup wordt nu de hele dag verzorgd en zijn gezondheid gaat steeds verder vooruit.