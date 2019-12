Gered katje dat als twee druppels water op baby Yoda lijkt, zoekt een warme thuis ADN

Bron: CNN 6 Dieren Maak kennis met Joy, een jong poesje dat eerder deze maand gewond en in slechte toestand werd aangetroffen ergens in Kannapolis, North Carolina. Met haar enorme oren, grote ronde ogen en kleine neusje lijkt Joy als twee druppels water op internetsensatie ‘baby Yoda’. Het hoeft dus niet te verbazen dat ook het katje zelf nu een echt fenomeen is geworden op sociale media. Eerst nog even genezen van een waslijst aan kwaaltjes, en dan kan Joy aan een goed baasje gekoppeld worden.

Het katje werd op 15 december op straat gevonden door een vrouw, met een grote lelijke wonde aan haar nek. Werd ze aangevallen door een dier, mishandeld door een vorig baasje of was ze betrokken bij een ongeval? De dierenartsen die haar behandelen, hebben er het raden naar. Wel zetten ze nu alles op alles om de kleine Joy te helpen genezen. Het beestje had ook verschillende andere problemen zoals onder meer een infectie aan de luchtwegen, darmparasieten en vlooien. Ze mist ook haar hoektanden. Haar verzorgers denken dat ze tussen 1 tot 2 jaar oud is.

“Ze doet het momenteel goed”, vertelt Nancy Rominger van dierenorganisatie Humane Society aan CNN. “Ze heeft nog een paar symptomen, maar ze wordt goed verzorgd door onze artsen. Het zal nog wel een tijdje duren voor ze er helemaal weer bovenop is.”



Ondanks haar pech en kwaaltjes is het unieke beestje heel braaf. “Ze knuffelt graag, is heel aanhankelijk en ongelofelijk lief”, zegt Nancy. “Haar ervaringen hebben haar niet veranderd in een gevaarlijke kat. Ze lijkt graag bij mensen te vertoeven en vindt het geweldig om bij iedereen op schoot te kruipen. Ze zal uiteindelijk een perfect huisdier voor iemand worden.”

Een baasje vinden, dat lijkt alvast geen probleem te worden. Het verhaal en opvallende uiterlijk van Joy maken haar razend populair. Veel mensen hebben al contact opgenomen met de organisatie om de kattenversie van Baby Yoda - te zien in Star Wars-serie ‘The Mandalorian’ - te adopteren.