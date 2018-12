Gentse vrouw krijgt elke dag vos op bezoek EDG

10 december 2018

05u05 6 Dieren Vossen zijn schuwe dieren, en toch krijgt Evelyne Bos uit Gent er elke dag één op bezoek. “Baby, zoals ik het jonge vrouwtje heb genoemd, staat hier elke ochtend. Soms volgt ze mij zelfs naar binnen. Nochtans geef ik haar geen eten.”

Niet alleen in Brussel wordt al eens een stadsvos gespot, ook in Gent leven er een paar. “In mei doken hier plots drie jonge vossen op”, zegt Evelyne Bos, die in een kookwinkel in Sint-Amandsberg werkt. Achter de zaak ligt een groot braakliggend terrein. “Ik heb meteen raad gevraagd aan een opvangcentrum, waar ze mij wisten te vertellen dat de dieren kort daarvoor gevonden waren in een Romakamp. De politie nam ze in beslag, daarna werden ze uitgezet in de buurt van Melle. Maar ze hadden zich dus een weg gebaand naar de stad.”

Eén van de vosjes verdween, vermoedelijk is het aangereden. “Een tweede is heel schuw en toont zich hier maar af en toe”, zegt Bos. “Maar Baby, zoals ik haar heb gedoopt, blijft maar langskomen.” Vermoedelijk gaat het om hetzelfde dier dat parlementslid Joris Vandenbroucke (sp.a) vorige week op zijn oprit in Sint-Amandsberg kon fotograferen.

Beetje schrik is goed

“Elke ochtend staat de vos hier. En als ik haar roep, staat ze hier binnen de minuut”, aldus Evelyne. “Ik geef haar nochtans geen eten, ik zet enkel af en toe een schoteltje water.” Het dier blijkt erg nieuwsgierig te zijn. “Als ik de deur openlaat, durft ze mij volgen tot in de winkel. Ze nadert tot op een meter afstand. Aaien laat ze niet toe, en dat hoeft ook niet.”

“Vossen passen zich zeer goed aan een stedelijke omgeving aan”, klinkt het bij Natuurpunt. “Het is verleidelijk om een vos eten te geven uit dierenliefde of omwille van de hoge aaibaarheidsfactor. Maar dan zal zo’n dier steeds meer mensen benaderen, ook wie de gevaren niet kent. En dan zal hij schrikken en bijten. Een vos heeft dus best altijd voldoende schrik van mensen.”