Gentse dierenviroloog stelt zich vragen over met coronavirus besmette kat kv

27 maart 2020

19u40

Bron: Belga 5 Dieren De Gentse dierenviroloog Hans Nauwynck stelt zich vragen over de kat die besmet is met het coronavirus. "Ik denk dat we hier toch heel voorzichtig moeten zijn", laat hij weten. "Mogelijk is er eerder sprake van een contaminatie van het staal."

Hans Nauwynck is professor verbonden aan de afdelingen dierengeneeskunde van de UGent en specialist in de virologie. Hij hoorde met verbazing over de kat die besmet is met het coronavirus. "Vooraleer dit nieuws de wereld in werd gestuurd, zou ik toch nog andere testen laten uitvoeren. Als je dit nu hoort, zou ik niet graag een kat meer zijn vandaag."

De besmette kat werd ontdekt door de faculteit Dierengeneeskunde van de universiteit van Luik. Het gaat om een kat die nauw contact had met zijn eigenaar en die een week nadat de eigenaar symptomen begon te vertonen, ook symptomen kreeg. Het ging om diarree, braken en ademhalingsmoeilijkheden. In de uitwerpselen van de kat werd het virus aangetroffen. Het gaat om een infectie van mens op dier.



"Kijk, ik heb geen kritiek op mijn collega's van de universiteit van Luik. De diagnose is gesteld, ik twijfel niet aan het resultaat, maar het gaat om een PCR-test (polymerase chain reaction), een manier om het genetisch materiaal van het virus te identificeren. Alleen stel ik me vragen om de interpretatie ervan. De test is positief op corona, akkoord, maar hoe is die test verlopen? Hoe is dat staal genomen, mag je dat resultaat wel vertrouwen? Ik sta hier even op de rem, misschien is er wel genetisch materiaal van het baasje in dat staal terecht gekomen en dan is het staal gecontamineerd."

"Om helemaal zeker te zijn, waren beter ook andere testen uitgevoerd, was er ook beter nog wat gewacht met het vrijgeven van die resultaten. Ik vind het heel jammer dat er niet verder wordt gekeken. Er zou ook onderzoek moeten gevoerd worden of er antilichamen zijn gevormd. Ik vrees dat met dit nieuws mensen schrik zullen krijgen, dat dieren hier de dupe van zullen worden en dat is niet terecht. Als wetenschapper moet je duidelijke en volledige info verspreiden en ik denk dat dit nu niet gebeurd is en dat het eerste het beste verhaal de wereld is ingestuurd."