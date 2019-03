Geniet mee van deze superwolk vlinders Christelle Zitu

14 maart 2019

22u30

Bron: CNN 0

Rond deze tijd tref je opnieuw een massa vlinders aan in Californië. Speciaal dit jaar is dat het wereldwijde natuurverschijnsel nog nooit zo groot is geweest sind 2015. De groei heeft te maken met de natte winter en de warme temperatuur in Californië, waardoor de overlevingskansen veel groter zijn. De oranje vlinders met zwarte en witte vlekken worden ook wel eens de ‘Painted Ladies genoemd’. Jaarlijks vertrekken deze vlinders vanuit Mexico waar ze de winter doorbrengen. Tijdens de lente vliegen ze weer terug naar Noord-Amerika. Het fenomeen is niet enkel in Amerika te zien maar ook bij ons in Europa.