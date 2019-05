Genetisch gemanipuleerde schimmel in strijd tegen malaria LB

31 mei 2019

13u17

Voor het eerst werden genetisch gemanipuleerde parasieten uitgezet in een natuurlijke omgeving voor een proefproject in het West-Afrikaanse Burkina Faso. In anderhalve maand tijd slaagde een genetisch gemanipuleerde schimmel erin malariamuggen uit te roeien.

Onderzoekers uit Burkina Faso en de universiteit van Maryland manipuleerden het dna van een natuurlijke parasiet van de malariamug die elk jaar 400.000 mensen doodt. Op 45 dagen werd 99 procent van de muggen gedood in een proefproject waarbij een dorpje van 608 vierkante meter onder een vliegennet werd gezet.

Insecticide uit spin

De schimmel Metarhizum pinghaense werd op lakens aangebracht die vervolgens in de testhuizen werden opgehangen. De schimmel kreeg genen die een insecticide verspreiden dat uit de Australische trechter-webspin werd gehaald en in de VS al goedgekeurd is voor het behandelen van gewassen.

Door het mechanisme dat het insecticide afgeeft te koppelen aan een gen dat de schimmel aanspoort om zich te verbergen voor het immuunsysteem van zijn gastheer, waren de wetenschappers in staat ervoor te zorgen dat de schimmel enkel het beoogde doelwit zou doden. Labotests op andere insecten, die voor bestuiving instaan, hadden al aangetoond dat die er geen schadelijke effecten van ondervinden.

De schimmel is heel selectief en herkent een insectenlichaam door chemische signalen. Wanneer de schimmel doorheeft dat hij op een mug zit, zal hij het insect binnendringen langs de nagelriem. De schimmel doet dat enkel bij muggen en is dus niet schadelijk voor nuttige insectensoorten zoals honingbijen, benadrukken de vorsers in vakblad Science.