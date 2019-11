Gemummificeerde kat blijkt te bestaan uit niet één maar drie katten



05 november 2019

17u07

Bron: LiveScience 0 Dieren Nadat enkele archeologen een gemummificeerde kat - die deel uitmaakt van het museum voor Schone Kunsten in Rennes – nauwkeuriger hadden geanalyseerd, ontdekten ze tot hun verrassing dat er niet één maar wel drie katten in de mummie verstopt zaten.

De gemummificeerde kat die nogmaals werd onderzocht, is zo’n 2.500 jaar oud en te bezichtigen in het museum voor Schone Kunsten in Rennes (Frankrijk). Al werd tot voor kort wel de foute informatie aan bezoekers meegegeven: het gaat immers niet om één kat, maar wel om de resten van drie verschillende katten.

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek dat enkele archeologen uitvoerden. Met behulp van enkele CT-scans zochten zij uit wat er precies in de mummie zat, zonder die volledig ‘uit te pakken’. En de mummie bleek vol verrassingen te zitten. Zo ontbraken er een schedel, enkele wervels en ribben. Maar de mummie bevatte wel de achterpoten van wel drie verschillende katten.

De archeologen vermoeden dat de mummie van de kat werd samengesteld door enkele “gewetenloze priesters”. Volgens de onderzoekers wilden zulke priesters het zichzelf zo makkelijk mogelijk maken. Het mummificeren van katten – en andere huisdieren – was immers een erg populair gebruik in het oude Egypte. Naar schatting werden maar liefst zeventig miljoen mummies gefabriceerd van de viervoetige, kleine huisdieren. Een beetje Egyptenaar wou zijn geliefde huisdier meenemen in het graf.

Gesjoemel

En zo werd er al snel gesjoemeld met de mummies van katten. Uit vorig onderzoek bleek alvast dat er in sommige mummies geen enkel dier te bekennen was. Daarnaast kreeg men meer geld voor grotere mummies waardoor kittens zodanig werden gebalsemd en ingezwachteld dat ze er groter en dikker uitzagen. “Jonge katjes tussen twee en vier maanden oud werden in groten getale geofferd”, aldus de onderzoekers.

Bij deze mummie zal die techniek niet gewerkt hebben, of de priester vond het simpelweg makkelijker om (delen van) meerdere katten in te zwachtelen.