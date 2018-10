Gekke beelden: ringstaartmaki's vieren nu al Halloween... door hun kop in pompoen te steken Redactie

28 oktober 2018

11u52

Bron: WEST MIDLANDS SAFARI PARK / CATERS NEWS

Het is bijna Halloween en dus hebben de dieren van het West Midland Safari Park in Worcestershire, Engeland, pompoenen gekregen om zich mee te amuseren. Vooral de ringstaartmaki’s begrijpen duidelijk hoe ze de bezoekers van het park het beste schrik kunnen aanjagen in de Halloweenperiode: door hun kop in de pompoen te steken uiteraard. De roodkraagmaki’s pakken het anders aan: zij kiezen regelrecht voor een lekkere hap.

