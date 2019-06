Gehandicapte Pedro is de snelste schildpad op twee wielen David van der Heeden

22 juni 2019

16u21

Bron: AD 0 Dieren Ontmoet Pedro, de snelste schildpad op twee poten. Toen de eigenaren het dier in huis hadden genomen, miste hij al een achterpootje, maar toen hij ook zijn andere exemplaar verloor moest er een oplossing komen. De artsen van het dierenziekenhuis van de Universiteit van Louisiana kwamen met een even praktische als speelse oplossing: een rolstoeltje van Lego. Kijk hem gaan dan!

Bij zijn adoptie sleepte Pedro zich voort op drie poten, maar na een ongepland uitstapje van een paar maanden kwam de schildpad terug met nog slechts twee ledematen. Zijn baasjes brachten hem naar het universiteitsziekenhuis in Baton Rouge, waar men constateerde dat er afgezien van zijn ontbrekende poten weinig mis was met Pedro.



“Medisch gezien was er niets met hem aan de hand”, zegt woordvoerder Ginger Guttner aan CNN. “Maar hij had natuurlijk geen achterpoten meer, en dus moesten de dokters snel een oplossing voor hem vinden.” Die werd gevonden in de speelgoedwinkel. Met het onderstel van een Lego-auto, wat diervriendelijke lijm en onderdelen van een injectiespuit kregen ze Pedro op de been.

Hightech onderstel

De gehandicapte schildpad gaat als een raket op zijn hightech onderstel. Om Pedro’s achterwerk schoon te houden, kan het handige karretje er simpelweg af worden geklikt. Volgens Guttner gebruiken dierenartsen vaker niet alledaagse voorwerpen om dieren te helpen. “Ik zou bijna zeggen dat het merendeel van onze speciale uitrusting uit aangepaste voorwerpen bestaat.”



De ziekenhuiswoordvoerster vertelt hoe ze ooit een klein fonteintje hebben gebouwd, om een vis in leven te houden tijdens een inwendig onderzoek. “Onze patiënten kunnen twee gram wegen of 1.000 kilogram”, zegt ze. “Daarom benaderen we gevallen vaak vanuit een totaal ander perspectief.”