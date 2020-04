Geen toeristen meer door corona? Leeuwen in het Krugerpark pakken het er eens goed van ADN

17 april 2020

11u05

Bron: BBC 72 Dieren Op deze baan in het beroemde Krugerpark in Zuid-Afrika passeren normaal gezien geregeld jeeps vol enthousiaste toeristen, klaar om wilde dieren te kieken. Maar door het coronavirus zijn er geen safari’s meer in het natuurpark. De wegen zijn leeg. Hoewel. Deze leeuwen genoten van de rust en legden zich languit op het asfalt voor een dutje.



Vroeg of laat zouden de dieren gaan merken dat de mensen verdwenen zijn... En ja hoor, deze leeuwen halen nu hun voordeel uit de coronacrisis die de wereld in zijn greep heeft. Eindelijk rust, je ziet het de schone slapers bijna denken.

Deze leeuwen schuilen normaal gezien in de bosjes voor het verkeer. Nu genieten ze even van de vrijheid in het park zonder ons Parkwoordvoerder Isaac Phaala

Normaal erg druk

Parkranger Richard Sowry kon de troep knorrende leeuwen, inclusief enkele jonge welpjes, woensdag fotograferen op een weg nabij een lodge in het park. Het betreft dus een weg die normaal gezien erg druk is met toeristen. Maar sinds 25 maart is er geen mens meer te bespeuren nadat Kruger - net zoals andere wildparken - de deuren sloot door de coronacrisis.



De parkwachters zijn wel nog op post, om te zien of de dieren in orde zijn en om hen te beschermen tegen stropers. Toen Sowry rustig kwam aangereden nabij Orpen Rest Camp stootte hij op het ongewone tafereel. De rangers willen niet dat de leeuwen de straten als een veilige plek gaan aanzien, gewoon omdat het er nu zo stil is. Maar leeuwen zijn intelligent. “Deze leeuwen schuilen normaal gezien in de bosjes voor het verkeer. Nu genieten ze even van de vrijheid in het park zonder ons”, vertelt parkwoordvoerder Isaac Phaala aan de BBC.

(Lees verder onder de foto)

Droog

Waarom ze net op de weg gingen liggen? “Omdat die lekker droog was”, aldus Phaala. “Dinsdagavond had het geregend en dus was het asfalt droger dan het gras. Grote katten en nattigheid gaan niet zo goed samen.” In een Twitterpost legt het park nog uit dat de troep normaal niet vertoeft in gebieden waar toeristen welkom zijn – laat staan dat ze zich in het midden van de baan zouden neervlijen nabij een drukke toegangsweg.

(Lees verder onder de foto’s)

Op de golfbaan

Eerder deze week kon de directeur van een golfclub in het park ook al ongelofelijke foto’s maken van leeuwen... op de golfbanen. Leeuwinnen stopten om te drinken uit de vijvers. Intussen hebben ook andere dieren hun weg naar de nu zo rustige golfclub gevonden.

Toch heeft volgens parkranger Sowry de lockdown in het park verder weinig effect op het gedrag van de dieren. “Kruger is een heel wilde plek”, zegt hij. “Het was wild en het blijft wild.” Hij is blij dat hij zijn foto’s kan delen met al wie het park nu niet meer kan bezoeken door de coronapandemie. “Het zijn moeilijke tijden voor iedereen. Ik wilde een lach op mensen hun gezicht toveren.”

Even as the sun rises, without all our human visitors, the urge to sing the 'lion sleeps tonight' is just a whim away, a whim away, a whim away!

📸 ©️ Jean Rossouw; Skukuza Golf Club , Kruger National Park@SANParks pic.twitter.com/M9XiagVqjX Kruger National Park(@ SANParksKNP) link

pic.twitter.com/PfXc0KPLQG Kruger National Park(@ SANParksKNP) link

Assisting the greenkeeper in his efforts to ensure the Skukuza Golf Club is in its usual tip top shape when the humans return to play after #SALockdown .

📸Jean Rossouw Kruger National Park@SANParks pic.twitter.com/pvPPTZqHxf Kruger National Park(@ SANParksKNP) link



