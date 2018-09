Geen stroom op pas geplaatste schrikdraad: everzwijnen slaan weer toe in Limburg Marco Mariotti

19 september 2018

08u46 0 Dieren De buurtbewoners aan de Kolderstraat op de grens met Heusden en Houthalen zagen deze morgen hun voortuinen voor de zoveelste keer omgewoeld worden. Weer stond er een groep wilde everzwijnen in de wijk met alle gevolgen vandien. Blijkbaar staat er geen stroom op de pas geplaatste schrikdraad.

“Een buurvrouw moest ze verjagen met haar bezem, zegt Yusuf Cosar. “Toen ik ging voelen aan de onlangs geplaatste schrikdraad kon ik mijn ogen niet geloven. Er zit gewoon géén stroom op! Hoe moeten die dieren dan ooit afschrikt worden?” Toen de draad net geïnstalleerd was, zat er nochtans wél stroom op. Wat er misliep is niet duidelijk. De burgemeester speelt alle informatie door aan het Agentschap Natuur en Bos. Mogelijk is er sabotage in het spel.

Pilootproject

Agentschap Natuur en Bos vertelde maandag nog dat ze afgelopen weekend twee kilometer schrikdraad plaatsten langs de woonwijk Lindeman waar het probleem zich het felst situeert. “Het is een pilootproject. We evalueren nadien de effecten en afhankelijk daarvan zien we of we elders de draad ook kunnen installeren.” Het bosje aan Lindeman waar de dieren bijna dagelijks vertoeven is dan weer géén jachtgebied.

Drijfjacht

Intussen raakte bekend dat er in het najaar extra drijfjachten worden gehouden in Leopoldsburg om de druk tegen te gaan. Voorstanders denken dat énkel de jacht het gunstige effect heeft. De zeugen krijgen gemiddeld 10 jongen per worp. Het aantal in Midden-Limburg is dan ook exponentieel toegenomen.