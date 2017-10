Geen olifanten of leeuwen, maar geredde pitbulls stelen de show in circus kv

Bron: The Bark, Today 0 rv Dieren Het Midnight Circus, een populaire circusgroep uit Chicago, stelt het zonder leeuwen of olifanten. Hun twee topperformers zijn Junebug en Rosie Rae, twee pitbulls die dankzij de circuseigenaars een beter leven kregen.

Midnight Circus werd opgericht in het midden van de jaren '90 door Jeff Jenkins, een voormalige clown van de befaamde Ringling Brothers, en zijn vrouw Julie. Hun pitbull Lola werd al snel een van de vaste waarden in de voorstelling. "Ze hield van de optredens. Ze nam het erg serieus en zag het als haar job," vertel de 49-jarige Jenkins aan TODAY.

Lola overleed in 2013 en werd opgevolgd door Junebug (11) en Rosie Rae (2).

Jenkins, een echte hondenliefhebber, geeft ook gratis pitbull-trainingslessen in arme buurten van Chicago. Daar ontmoette hij Junebug voor het eerst: ze kwam mee met een jongetje dat duidelijk veel van hem hield, vertelt de man, maar hij kon ook zien dat de hond door iemand mishandeld werd. Daarom bood de man aan om Junebug te adopteren en dat het jongetje in ruil zijn assistent tijdens de les mocht worden. De tweejarige Rosie Rae werd geadopteerd uit het asiel.

De honden voeren shows op voor zowel een groot als een klein publiek: van 20.000 toeschouwers tijdens de pauze in een basketbalwedstrijd van de Chicago Bulls, tot kleine groepen in klaslokalen en jeugdgevangenissen.

De pitbulls delen het podium met acrobaten, luchtacrobaten en clowns. "Toch zijn de honden in de eerste plaats geliefde huisdieren", zegt Jenkins, "elke hond is een individu". Hij hoopt dat de voorstellingen met de honden de negatieve stereotypes over pitbulls uit de weg helpen. Tegelijkertijd zamelt het circus ook geld in voor goede doelen, zoals lokale parken en de heropbouw van Puerto Rico na de passage van orkaan Maria. "We proberen veel te bereiken onder het mom van het circus," vertelt de man.

"Elke dog is een individu," aldus Jenkins. "Honden zijn een belangrijke manier om mensen te bereiken met een andere mening en andere culturen. We helpen mensen die geen middelen of mogelijkheden hebben. Als je de mensen helpt, help je de honden."