Geen dier en ook geen plant maar wel 720 geslachten en helende krachten: dierentuin in Parijs stelt fascinerend organisme tentoon

17 oktober 2019

10u09

Dieren Zoo de Paris, een dierentuin in Parijs, heeft een wel heel bijzonder organisme uitgestald voor het publiek. Het heeft een gele kleur, eet zonder mond, beweegt zonder benen, het ziet eruit als een fungus maar gedraagt zich als een dier. In de war? Wij ook.

De ‘blob’ is een slijmerig, eencellig organisme dat de wetenschappelijke benaming ‘Phusarum polycephalum’ kreeg. Nogal moeilijk om uit te spreken, dus kreeg het organisme een bijnaam: kortweg blob, naar de sciencefictionfilm waarbij een onbekend wezen in een stadje terechtkomt en daar alles en iedereen wil verslinden.

Geen schrik: ontsnappen en een stad vernietigen zal dit organisme niet snel doen. Maar als je heel veel geduld hebt, zie je het organisme misschien alsnog bewegen met een snelheid van één centimeter per uur. “Vier centimeter als hij sprint", aldus Zoo de Paris.

Dans une semaine, vous pourrez découvrir une nouvelle espèce au @zoodeparis : le #blob ! 🤔

Cet être unicellulaire ne manquera pas de vous surprendre. Déroulez notre fil pour en savoir plus... ⬇️#5AnsZoodeParis #RDVSauvage

📷 MNHN - F.-G. Grandin pic.twitter.com/upUxaqrvBo Zoo de Paris(@ zoodeparis) link

Onbekende vorm van intelligentie

De (onschuldige) blob in Parijs behoort tot de slijmzwammen en telt bijna 720 geslachten. Daarnaast kan het organisme zichzelf genezen nadat het bijvoorbeeld in tweeën werd gesneden. De blob doet qua uiterlijk wat denken aan een schimmel, maar is toch een klasse apart. “Het is een van de grootste mysteries van de natuur”, aldus Bruno David, directeur van het Museum of Natural History in Parijs.

Zo is de blob ‘intelligent' genoeg om zijn weg uit een doolhof te vinden. “Het is verrassend hoe het geen brein heeft, en toch in staat is om te leren. Als je twee blobs bijvoorbeeld samenvoegt, zal de ene zijn verworven kennis overdragen aan de andere.” Dat betekent dat de blob informatie kan vergaren, maar ook verzenden: “Verrassend gedrag voor iets dat op een paddenstoel lijkt”.

Geen wonder dat biologen zo’n fascinatie koesteren voor het mysterieuze organisme. Tot op heden wordt Phusarum polycephalum nog steeds beschouwd als een onbekende vorm van intelligentie.