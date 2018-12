Geen cadeau met kerstavond? Winterslaapwandelaars van de Kerstman zijn misschien wel de oorzaak Eenmaal de winter aanbreekt, zijn rendieren erg slaperig: “Ik noem ze winterslaapwandelaars” AW

24 december 2018

21u59

Rendieren kunnen niet vliegen om de Kerstman te helpen bij zijn pakjesparade. Althans niet volgens de wetenschap. Maar de dieren kunnen wel andere bijzondere prestaties leveren. Veel eten zonder te slapen bijvoorbeeld.

Tijdens de zomermaanden eten de witte wezens van het Arctisch eiland Svalbard (Noorwegen) quasi non-stop. Op die manier slaan ze voldoende vet op om de lange en koude winters door te komen. Dan is er weinig tot geen voedsel en bijzonder veel duisternis. De dieren dienen te overleven op energiereserves. Maar dat doen ze zonder een lange winterslaap te houden.

Dagritme

“Van de twaalf maanden die een jaar telt, leven de rendieren slechts drie maanden als normale zoogdieren”, aldus Walter Arnold, professor dierengeneeskunde aan de Universiteit van Wenen. Hij bestudeert hoe dieren zich wereldwijd aanpassen aan de koude. Toch leven rendieren volgens zijn recente studie wel volgens een circadiaan ritme (een biologisch ritme waarvan de cyclus ongeveer één dag duurt).

Biologische klok

Meer zelfs, het is tijdens de zomermaanden dat die cyclus lichtjes doorbroken wordt. Al is er dan wel licht en voldoende voedsel: “Ze luisteren dan niet meer naar hun biologische klok. Ze gedragen zich dan net als ploegarbeiders die ’s nachts werken.” Wat later opblijven kan immers de sleutel tot overleven zijn. Slapen in plaats van te grazen, zou hun dood kunnen betekenen tijdens de lange wintermaanden.

Winterslaapwandelaars

Eenmaal de winter aanbreekt, zijn ze erg slaperig maar rendieren houden geen winterslaap. “Ik zou hen winterslaapwandelaars noemen”, aldus Arnold. Het metabolisme van de dieren wordt in de winter gereduceerd tot slechts een derde van hun stofwisseling tijdens de zomermaanden. Ze zouden met andere woorden niet in staat zijn om over huizen te vliegen omdat dat te veel energie vergt.

Bovendien is het bijzonder eigenaardig dat rendieren de biologische klok volledig kunnen negeren in de zomer. Indien mensen dat doen, hebben ze beduidend meer kans op kanker, hartaandoeningen en andere ziektes. “We hebben geen idee waarom dat rendieren wel lukt”, zegt Arnold. Hij merkt op dat er nog veel mysteries bestaan rondom dieren die in een extreme habitat leven waaronder het ijskoude noorden.