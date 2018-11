Geëmotioneerde burgemeester legt laatste roadtrip met doodzieke hond vast: “Dit is geen afscheid” Redactie/IB

12 november 2018

04u13

Bron: ABC, AD, KCBY, Facebook 0 Dieren Paul Heroux, burgemeester van Attleboro in de staat Massachusetts adopteerde zijn hond Mura toen ze slechts een paar weken oud was. Inmiddels is Mura tien jaar en werd onlangs bij haar bloedvatkanker vastgesteld. Heroux besloot een laatste roadtrip met zijn geliefde hond te maken. “Ze is het meest bijzondere dier van de hele wereld.”

Al tien jaar lang zijn Mura en Paul Heroux de beste maatjes, partners voor het leven, zou je wel kunnen zeggen. Waar Paul is, is Mura. Of het nu op campagne is, kriskras door de staat rijdend, of op een schooltje in 'zijn’ Attleboro, Paul en Mura zijn altijd samen. “Ze is een lid van de gemeenschap”, zegt de burgemeester, die vertelt hoe zijn hond altijd de ster van alle parades in Attleboro is.

“Ze is het meest bijzondere dier in de hele wereld. Ze is mijn familie. Ze is een klein mens gevangen in een dierenlichaam. We hebben een band. We zijn partners", zegt Heroux over zijn Japanse wolfshond, die hij als pup van acht weken adopteerde. “We keken elkaar aan toen ze in die krat zat en ik had zoiets van: ‘dit is ze, dit is mijn kleine meisje", vertelt de man over de eerste kennismaking met de hond die zijn beste maatje zou worden.

Toen Mura plots in het ziekenhuis belandde met een gescheurde milt en een zware operatie moest ondergaan waarvan de overlevingskans vijftig procent was, deelde de burgemeester dat op Facebook, net als de verwoestende diagnose die kort daarop gesteld werd: hemangiosarcoma, een kwaadaardige vorm van bloedvatkanker. Hij kreeg een stortvloed aan geschrokken en emotionele reacties.

Roadtrip

Nadat de diagnose als een donderslag bij heldere hemel het leven van Mura en haar baasje op z'n kop zette, besloot Heroux dat hij iets wilde doen met zijn hond. Hij wilde haar meenemen naar de plek waar ze vandaan kwam: Vancouver Island in Canada.

De reis werd een roadtrip van twee weken die begon bij de watervallen van Niagara Falls in New York, en het tweetal door staten als Michigan, Wisconsin en Californië voerde. Mura poseerde bij beroemde plekken als Yosemite National Park en Mount Rushmore. In totaal legden Heroux en zijn hond meer dan 13,500 kilometer af. Het was de eerste keer in drie jaar tijd dat de burgemeester vrij nam.

Inmiddels zijn Mura en zijn baasje weer veilig thuis. “De reis was geen afscheid. We gingen gewoon een ritje maken. Een ritje van 8,500 mijl.”

Wanneer Heroux gevraag wordt wat het laatste is wat hij tegen Mura zal zeggen, antwoordt hij plechtig: “Mura, ik heb geprobeerd je het beste leven te geven dat ik kon.”