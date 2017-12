Gedumpte hond is zo ondervoed dat je bijna al zijn beenderen ziet: "Het is een mirakel dat hij nog leeft" Karen Van Eyken

Een voorbijganger trof het verwaarloosde dier aan langs het kanaal in het Britse Doncaster. Het was zo koud dat de ondervoede hond het in die toestand niet lang meer had kunnen uithouden. Gelukkig is nu de redding nabij.

Jennie Ronksley van dierenorganisatie RSPCA kwam de viervoeter oppikken om hem vervolgens naar een dierenarts te brengen. "Hij was vel over been, je kon bijna al zijn beenderen zien", zei ze. "Om eerlijk te zijn, is het een mirakel dat hij nog leeft. Het was zo koud buiten en hij was zo mager dat hij het onmogelijk nog veel langer had kunnen volhouden."

"Hij kon amper rechtstaan of rondlopen. Ik moest hem naar de wagen dragen. Daarom vermoeden we dat iemand hem met de auto naar het kanaal heeft gebracht en opzettelijk heeft gedumpt", verklaarde Ronksley.

Een 'lurcher', een kruising van een windhond met een ander ras, zou normaal toch ongeveer 25 à 30 kg moeten wegen. 'Ollie' zoals het dier in het opvangcentrum wordt genoemd, weegt amper 15,6 kg.

De viervoeter wordt opgevangen in een gastgezin waar hij kan bekomen van zijn beproeving en weer kan aansterken. Hij is 2,5 kg bijgekomen op een week tijd. "Hij heeft nu weer energie om met zijn staart te kwispelen", aldus Ronksley.

De RSPCA wil nu uitzoeken wat er is gebeurd en wie hier verantwoordelijk voor is. De organisatie vraagt aan eventuele getuigen om zich te melden.

