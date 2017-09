Gedumpte hangbuikzwijntjes hebben nieuwe thuis gevonden na oproep op HLN.be Jelle Houwen

11u10 19 Jelle Houwen Dieren Goed nieuws voor de twee gedumpte hangbuikzwijntjes. Na de oproep in deze krant en op HLN.be stond de telefoon bij de boswachters van Koekelare deze ochtend niet stil. En de twee dieren kregen goed nieuws; ze worden gered van de slachtbank en krijgen morgen al een nieuwe thuis.

"We hebben heel wat mensen gehoord die wilden informeren naar de varkentjes", zegt boswachter Koen Maertens. "Heel wat mensen vroegen info over de verzorging, de inenting en de keuring. Dat brengt toch nog wat kosten en papierwerk met zich mee wat enkele mensen deed afschrikken. Maar vrij snel kregen we hét verlossende telefoontje: iemand was zo aangegrepen door de oproep en heeft blijkbaar plaats te over."

"Ze zien alle extra zorgen ook zitten en dus worden de hangbuikzwijntjes morgen al naar hen gebracht. We zijn super tevreden dat het verhaal voor hen dankzij de oproep goed afloopt. Maar we doen nogmaals een oproep: mensen, weet welke dieren je in huis haalt en doe hen het leed van gedumpt te worden niet aan."

De nieuwe thuis van de varkentjes ligt in Veurne. Daar zullen ze rondlopen in een 2.000 vierkante meter grote weide en krijgen ze het gezelschap van twee andere biggetjes, schapen en tal van neerhofdieren.