Gebruik van antibiotica in diergeneeskunde is sterk gedaald

27 juni 2018

Twee van de drie doelstellingen voor de reductie van antibioticagebruik in de diergeneeskunde uit het antibioticaconvenant van 2016 zijn al gehaald. Dat hebben het kenniscentrum AMCRA, het voedselagentschap FAVV en het geneesmiddelenagentschap FAGG op een persconferentie in Brussel gemeld. Die daling is belangrijk omdat het gebruik van antibiotica bij dieren de verspreiding van antibioticaresistente bacteriën bij dieren en indirect ook bij de mens veroorzaakt.

In het "Convenant tussen de Federale Overheid en alle betrokken sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector", dat op 30 juni 2016 getekend werd, werden drie doelstellingen opgelijst.

Een eerste doelstelling betrof de reductie met 50 procent van het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde tegen 2020 in vergelijking met de cijfers van 2011. In 2016-2017 werd er een daling van 7,4 procent opgemeten, goed voor een totale reductie van 25,9 procent sinds 2011. "Voor die doelstelling liggen we een beetje achter op schema, het is belangrijk om daar de komende drie jaar sterk op in te blijven zetten", zegt professor Jeroen Dewulf, voorzitter van AMCRA. Die daling van 7,4 procent in 2016-2017 is de grootste daling sinds het begin van de metingen in 2012.

Een tweede doelstelling stipuleerde dat het gebruik van kritische antibiotica tegen 2020 met 75 procent moest dalen. Kritische antibiotica zijn antibiotica die belangrijk zijn voor de bestrijding van bacteriële infecties bij de mens en die slechts in uitzonderlijke gevallen bij dieren gebruikt mogen worden. Daar komt men op een daling met 64,6 procent in 2016-2017, goed voor een totale reductie van 84 procent sinds 2011, waarmee de doelstelling bereikt is.

Tot slot werd gemikt op een reductie met 50 procent van met antibiotica gemedicineerde voeders tegen 2017. Het gebruik van voeders met antibiotica daalde in 2016-2017 met 45,9 procent, goed voor een totale reductie met 66,6 procent sinds 2011. Daarmee wordt de doelstelling gehaald.

"Het is belangrijk om op te merken dat de vastgestelde daling in het gebruik van antibiotica samengaat met een daling in het voorkomen van antibioticaresistentie", zegt Dewulf. "Sinds 2011 wordt een daling vastgesteld in antibioticaresistentie tegen de meeste antibiotica bij de voedselproducerende dieren." Dewulf merkt op dat die daling van de resistentie tegen antibiotica bij dieren in contrast staat met de situatie in de menselijke geneeskunde, waar de resistentie stijgt.