Geadopteerd varkentje ‘Babe’ eindigt als paté: 3 maanden voorwaardelijk en 500 euro boete mvdb

08 april 2019

13u00

Bron: Ouest-France.fr 1 Dieren Een varkentje dat was toevertrouwd aan een gezin in Bretagne, is tegen de afspraak in geslacht. Het baasje van ‘Babe’ verwerkte zijn vlees in zelfgemaakte paté. Een rechtbank heeft donderdag de 40-jarige vrouw veroordeeld tot een celstraf van drie maanden voorwaardelijk en een boete van 500 euro.

De vrouw uit de gemeente Saint-Jacut-les Pins (departement Morbihan) zocht in november 2016 de dierenorganisatie La Dernière Chance aan die adoptiegezinnen voor varkentjes zocht. Het biggetje Babe, zo vernoemd naar het varkentje uit de gelijknamige film uit 1995, werd bij haar gezin ondergebracht. In het contract stond duidelijk dat het zwijntje onder geen beding mocht worden geslacht. Indien er zich problemen zouden voordoen, moest La Dernière Chance worden gecontacteerd. De medewerkers zouden de zeug dan terug komen ophalen.



Een verantwoordelijke van de organisatie kreeg drie weken later argwaan toen Babe in geen velden of wegen te bekennen was. De bazin verklaarde eerst nog dat het dier was ondergebracht bij haar ex-man. Babe was te groot geworden en was verschillende keren uit zijn hok ontsnapt. De organisatie lichtte vervolgens de gendarmerie in. De agenten troffen in de woning van de vrouw 110 kilogram ingeblikt vlees in.



Haar ex-man, een oud-slager, bekende het dier met een geweerschot te hebben gedood. Hij verklaarde niet op de hoogte te zijn van het adoptiecontract en wees naar zijn ex. Zij zou altijd de bedoeling hebben gehad om het beest te slachten en te villen voor vleesconsumptie.



De vrouw verscheen donderdag voor de rechter op beschuldiging van misbruik van vetrouwen en medeplichtigheid aan illegale slachting. Door langs een onofficiële weg zelf paté te produceren, heeft de vrouw mogelijk de gezondheid van anderen in gevaar gebracht, ooordeelde de rechter. De vrouw kreeg drie maanden voorwaardelijk opgelegd en moet een boete van 500 euro betalen.

Herdershond

Zoals eerder vermeld, werd de jonge zeug vernoemd naar het zwijntje ‘Babe.’ In deze Australisch-Amerikaanse kaskraker (opbrengst ongeveer 225 miljoen euro) uit 1995 neemt een varkentje met succes de rol van herdershond op zich. Voor de opnames moesten de makers een beroep doen op tientallen biggetjes. Een hoog aantal, omdat de varkentjes zo snel groeiden. Ook deze dieren werden achteraf ondergebracht bij nieuwe baasjes. Zij moesten schriftelijk beloven dat ze hun varken niet zouden slachten.