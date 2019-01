Gans eet overdosis pillen maar wordt gelukkig gered door passant KVDS

03 januari 2019

18u26

Bron: NBC LA, The Dodo 0 Dieren Een gans die zichzelf vergiftigde door van een hoop pillen te eten die ze in een park in Californië vond, is aan de beterhand. Brian McDaniel zag het dier zwalpen en bracht het naar een speciaal opvangcentrum. Daar kwam het er weer bovenop en intussen is het dier weer vrijgelaten.

McDaniel was er niet goed van toen hij de gans eind december opmerkte. Het dier had gegeten van een hoop pillen die het in Carr Park, Orange County gevonden had. De medicatie – sedatieven, pillen voor het hart, pillen tegen angst en antidepressiva – lag daar gewoon op de grond.

Hoofd en nek

“Zijn hoofd en nek zwaaiden naar alle kanten”, aldus McDaniel. “Het dier kon zijn hoofd gewoon niet rechthouden. Het begon ook agressief mijn zijn vleugels te zwaaien. Ik dacht dat het zou sterven.”





Hij belde het Wetlands & Wildlife Care Center, waar het dier behandeld werd. Ook een tweede dier met gelijkaardige symptomen werd meegenomen. “Het is moeilijk om te zeggen of de gans het niet overleefd zou hebben zonder hulp, maar de kans is reëel”, aldus Lisa Peronne van het opvangcentrum. “Los van de vergiftiging maakte de medicatie ook dat ze een makkelijke prooi werd voor bijvoorbeeld roofdieren.” (lees hieronder verder)

De gans kreeg intraveneus vocht toegediend om de medicatie uit haar lichaam te spoelen en was al gauw beter. Vorige week werd ze weer vrijgelaten.

Onderzoek

De politie is intussen met een onderzoek gestart naar hoe de pillen in het park terechtkwamen. “Het is ontmoedigend om te weten dat sommige mensen zo onverantwoordelijk zijn”, aldus nog Peronne. “Of misschien denken ze gewoon niet aan de gevolgen.”