GAIA strijdt met aangrijpende documentaire tegen broodfok: “Ga liever langs bij overvolle dierenasielen” jv

02 december 2018

07u46

Bron: belga 0 Dieren Dierenrechtenorganisatie GAIA start een nieuwe campagne tegen de illegale handel en import van puppy's. In de campagne staan zeven getuigen centraal die allemaal opgelicht werden door een broodfokker, zo laat GAIA weten.

GAIA wil de mensen sensibiliseren en duidelijk maken dat het verhaal achter de puppyhandel er één is van veel dierenleed en -uitbuiting. "We hebben heel bewust gekozen voor de eindejaarsperiode, een periode waarin de verkoop van puppy's floreert", zegt GAIA-directeur Ann De Greef. In een emotionele korte documentaire vertellen zeven getuigen op de website van GAIA over hoe ze opgelicht werden door een broodfokker. Bij drie getuigen stierf de puppy amper enkele dagen na aankoop aan een ziekte.

Naast de video kan iedereen ook heel wat informatie vinden over broodfok, een checklist ‘Hoe herken ik een broodfokker’ downloaden en een handleiding lezen over wat te doen als iemand opgelicht werd door een broodfokker.

"De malafide broodfokkers spelen het spel slim. Ze hebben een erkenningsnummer van de overheid (wat de kopers geruststelt, maar in feite maar weinig voorstelt), ze hebben altijd pups te koop (zo spelen ze in op impulsaankopen), ze houden hun verkoopruimte netjes (zo lijken ze professioneel)... Maar de paspoorten? Die zijn vaak vervalst: er wordt gelogen over de leeftijd van de pups (hoe jonger, hoe schattiger, hoe gemakkelijker te verkopen) en over de vaccinaties. En de pups? Als ze niet enkele dagen na aankoop overlijden, sukkelen ze vaak heel hun leven met medische problemen en/of gedragsproblemen."

Voor GAIA is de oplossing eenvoudig: adopt, don't shop. In België zitten de dierenasielen overvol met honden en katten die wachten op een gouden mandje.