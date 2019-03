GAIA pleit met tv-spot voor verankering dierenwelzijn in Grondwet LH

17 maart 2019

10u59 0 Dieren Dierenrechtenorganisatie GAIA heeft een nieuwe campagne gelanceerd waarin het pleit voor de verankering van de welzijnsbelangen en de eigen waardigheid van dieren in de Grondwet. Een tv-spot is te zien op zowel de Vlaamse als Waalse televisie tot eind deze maand. GAIA verzamelde ook al 139.000 handtekeningen voor het voorstel.

De spot van 30 seconden toont dat dieren zelf geen benul hebben van grondrechten, maar pleit voor het opnemen van dieren en hun welzijn in de Grondwet. “Grondwettelijke bescherming van hun welzijnsbelangen en waardigheid is ook voor dieren fundamenteel”, aldus GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

In België is 86 procent van de kiezers voorstander van het opnemen van dieren in de Grondwet, zo meldt GAIA. Over een wetsvoorstel om artikel 37 bis uit te breiden met de bescherming van het dierenwelzijn, werden in 2018 in de Senaatscommissie Institutionele Aangelegenheden hoorzittingen georganiseerd. GAIA werd toen gehoord. “Het wetsvoorstel kon op veel politieke bijval rekenen. Het verslag daarvan werd vorige week in de commissie goedgekeurd, maar over het wetsvoorstel zelf werd niet gestemd. Verslaggever Bert Anciaux (sp.a.) reageerde toen in de commissie zeer ontstemd. Volgens hem stelde de regering zijn veto”, aldus GAIA.

“Ook in het licht van de komende verkiezingen willen we het objectief warm houden: de politici moeten beseffen dat de meeste burgers van het land willen dat dieren op het hoogste constitutionele niveau worden beschermd”, benadrukt de GAIA-voorzitter. GAIA verzamelde daarvoor intussen al 139.000 handtekeningen. “De burgers hebben hun stem al laten horen. Nu zijn de politici aan zet”, klinkt het nog.

Impact op rechtspraak

Indien dieren grondwettelijk beschermd worden, zal dat volgens GAIA een impact hebben op de rechtbanken. “Rechters zullen het dierenwelzijn veel ernstiger nemen omdat de grondwet bepaalt wat voor onze samenleving fundamenteel is en ze zullen wetsinbreuken, die nu nog teveel met de mantel der liefde bedekt worden, strenger bestraffen”, klinkt het nog in een persbericht.