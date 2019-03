Gaia geeft Ben Weyts 16/20 voor Dierenwelzijn mvdb



Vlaams minister Ben Weyts heeft een mooi parcours gereden op het vlak van dierenwelzijn. Dat zegt Gaia. Nu de legislatuur op haar laatste benen loopt, krijgt de N-VA'er van de dierenrechtenorganisatie een score van 16/20 en dus grote onderscheiding. "Onder impuls van minister Weyts is Vlaanderen goed op weg om dé diervriendelijkste regio in de Europese Unie te worden", stelt Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch.

De bevoegdheid dierenwelzijn werd in 2014 geregionaliseerd in ons land. Vlaanderen en Wallonië kregen voor de eerste keer een volwaardige minister van Dierenwelzijn, in het Brussels gewest werd dat een staatssecretaris. "Als de zesde staatshervorming op één domein zeer duidelijk een positief verschil heeft gemaakt, is het wel op het gebied van Dierenwelzijn", meent Vandenbosch.



Het palmares van Weyts mag gezien worden, aldus Gaia. Een greep uit de waslijst aan realisaties: een verbod op onverdoofd slachten, het verbod op de kweek van pelsdieren voor bont en op dwangvoederen voor foiegrasproductie, en verplichte kattensterilisatie. Vorige week bereikte Weyts nog een akkoord over een door meerderheid en oppositie gedragen voorstel van decreet dat het gebruik van vuurwerk sterk aan banden moet leggen. "Hij was ook de eerste minister die een slachthuis (dat van Tielt, nvdr) een tijdlang heeft gesloten", aldus Vandenbosch.

Regeerakkoord

Weyts kreeg zijn rapport vandaag overhandigd voor de deur van zijn kabinet op het Brusselse Martelaarsplein. Hij zei de bevoegdheid met "veel passie en enthousiasme" te hebben uitgeoefend, maar ook met "veel métier". Volgens hem was het af en toe temporiseren om zaken gedaan te krijgen, en die tijd te gebruiken om "plooien glad te strijken". "Ik ben ook fier dat we dingen hebben kunnen realiseren die helemaal niet in het Vlaams regeerakkoord stonden", luidde het.

Toch zijn er volgens Gaia nog werkpunten. Er kwam geen verbod op chirurgische biggencastratie, nochtans een punt dat wel in het regeerakkoord stond. En ook op het vlak van dierproeven zijn de resultaten mager. "Van een krachtdadig beleid, laat staan van efficiënte en effectief stimulerende en sturende maatregelen voor stelselmatig minder gebruik van proefdieren is geen sprake", aldus de dierenrechtenorganisatie.