Gaan kraaien sigarettenpeuken opruimen?

Twee Nederlandse ondernemers willen kraaien inschakelen om sigarettenpeuken op te ruimen. Bob Spikman en Ruben van der Vleuten hebben met hun bedrijf Crowded Cities een speciale afvalbak ontwikkeld die de vogels een beloning geeft wanneer ze een peuk erin gooien.

De slimme camera in de zogenoemde Crowbar herkent dit en levert vervolgens wat voer af. Zo wordt er gestimuleerd om zoveel mogelijk peuken te verzamelen. Volgens het bedrijf worden in Nederlandse steden jaarlijks meer dan zes miljard sigarettenpeuken op straat gegooid. Het duurt zeker twaalf jaar vooraleer de kunststoffen in de sigarettenfilter zijn afgebroken. Indien kraaien kunnen helpen bij het opruimen van de peuken, zou dit een enorme stap voorwaarts betekenen naar meer netheid in de straten.

Het is al langer geweten dat kraaien intelligente dieren zijn. Zo wees onderzoek uit dat ze van twijgjes gereedschap kunnen maken. Ook frequenteren ze een terras van een visrestaurant in het Nederlandse Hoek van Holland, behalve op maandag, want dan is het restaurant gesloten en zoeken ze elders naar voedsel.