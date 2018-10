Fruit maakt dierentuindieren te dik en dus krijgen ze enkel nog groenten FT

02 oktober 2018

13u01

Bron: The Sydney Morning Herald & Het Nieuwsblad 0 Dieren De ringstaartmaki's in de Antwerpse Zoo krijgen geen bananen meer. De olifanten in Pairi Daiza moeten het stellen met wortels. Heel wat dierentuinen wereldwijd zetten hun bewoners op een groentedieet, want het fruit bevat te veel suikers.

Fruit is gezond, zo weten we. Vandaar dat voedingsdeskundigen ons aanraden minstens twee stukken per dag te eten. Voor dieren geldt dat niet, zo vinden ze in de dierentuin van het Australische Melbourne. Sommige dieren leden er aan obesitas en kregen rotte tanden van de appels en bananen die hun dagelijks werden voorgeschoteld. "Het grote probleem? Gekweekte vruchten die we in de winkel of bij leveranciers aankopen, zijn genetisch gemodificeerd. Ze bevatten veel meer suikers dan fruit dat in het wild groeit", zegt Michael Lynch, die aan het hoofd staat van de dierenartsen in Melbourne Zoo. Dat beamen ook voedingswetenschappers aan de universiteit daar. "Vrijwel alle gekweekte variëteiten zijn tegenwoordig zoeter. Wilde appels zijn bijvoorbeeld kleiner en bitterder dan hun variëteiten die geteeld worden. Bij pruimen is het suikergehalte de laatste 20 jaar zelfs verdubbeld." Watermeloenen hebben dan weer een veel vlezigere, felrode binnenkant dan hun wilde soortgenoten.

Kortom: het fruit is te zoet voor de bewoners van de dierentuinen. In Melbourne wordt daarom alle fruit van het menu geschrapt en moeten de apen en olifanten het stellen met verse groenten. Een trend die ze ook in de Belgische dierentuinen volgen, zo blijkt. In de Antwerpse Zoo en in Planckendael zijn ze al enkele jaren geleden overgeschakeld op minder fruit en meer groenten. De ringstaartmaki's krijgen er voortaan prei, wortelen en witloof en niet langer bananen, appels of kiwi. De rode panda's moeten het zonder fruitpap doen.

Ook in Pairi Daizi kozen ze voor meer groente. Vroeger werd er wekelijks 1 ton fruit en 1 ton groente doorgejaagd, nu is dat 'amper' 0,6 ton fruit, maar wel 1,4 ton groente. "Fruit is een extraatje geworden", zo zegt Tim Bouts, hoofddierenarts, in Het Nieuwsblad.