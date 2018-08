Frédéric laat zijn hond achter in pension, maar krijgt hem doodziek terug: "Toen hij stierf, was hij vel over been" kg

23 augustus 2018

00u12

Bron: RTL.be 0 Dieren Voor hij met zijn gezin op reis vertrok, liet Frédéric Baes zijn vijfjarige dobermann Ted achter in een hondenpension in de regio van Charleroi. Wanneer hij de viervoeter na tien dagen weer ophaalde, wachtte hem echter een grote schok. Ted was doodziek. Ondanks de zorgen van een dierenarts stierf het arme dier enkele weken later.

Meteen nadat hij zijn hond ophaalde, haastte Frédéric zich naar de dierenarts. Daar wees onderzoek uit dat het dier brandwonden had opgelopen in de maag. Wellicht had hij een bijtende stof binnengekregen, zoals een reinigingsmiddel.



In de weken daarna ging het enkel nog bergaf. Mede door zijn verzwakte toestand werd een injectie met morfine de hond fataal. Ted was op dat moment nog amper vel over been. “Om zijn pijn, zijn hevige pijnen, te verzachten, gaf de dierenarts een injectie met morfine en helaas stopte zijn hart”, vertelt Frédéric aan RTL. “Toen ik mijn hond aan het pension toevertrouwde, woog hij 44 kilo. Op het moment dat hij stierf, woog hij 28 kilo, en ik heb nog steeds geen antwoord.”

Het gezin blijft verweesd achter. Ook de kinderen van Frédéric kunnen de tragische gebeurtenis maar moeilijk verwerken. “Mijn hond sliep bij de kinderen. [...] Er ontbreekt nu iemand in de familie. Mijn zoon huilt regelmatig en hij roept zijn hond”, klinkt het.

"Geen fout"

Het is niet duidelijk waar het is foutgelopen. Volgens het contract dat Frédéric ondertekende toen hij zijn hond achterliet, zou zowel een dierenarts als het baasje van het dier gecontacteerd moeten worden in het geval van problemen. Dat lijkt niet gebeurd te zijn. De verzekering van het hondenhotel laat weten dat er tot nu toe geen aanwijzingen zijn dat de fout bij het pension ligt. Enkel indien dat wel bewezen wordt, kan Frédéric rekenen op een tegemoetkoming.

Door zijn verhaal te delen wil Frédéric vooral andere baasjes waarschuwen om goed na te denken over waar ze hun dier achterlaten. Hij hoopt dat het voorval ook een les kan zijn voor de eigenaars voor hondenhotels.