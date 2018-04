Franse overheid wil beren uitzetten in Pyreneeën: 1.200 betogers zeggen neen mvdb

30 april 2018

22u32

Bron: Belga - AFP 3 Dieren Meer dan 1.200 demonstranten hebben vandaag in de Franse stad Pau gedemonstreerd tegen overheidsplannen om beren uit te zetten in het zuid-westelijke departement Pyrénées-Atlantique. Naast boeren, liepen ook schaapherders en plaatslijke politieke functionarissen mee.

De Franse minister van Leefmilieu Nicolas Hulot kondigde in maart aan er in het najaar - voor het eerst sinds 2006 - twee vrouwelijke (Sloveense) beren worden uitgezet. Bedoeling is zo uitsterving van de berenpopulatie te voorkomen. De demonstranten zijn de mening toegedaan dat de aanwezigheid van beren en menselijke activiteiten niet samen gaan. Vooral schaapherders maken zich zorgen. Zij vrezen voor de veiligheid van hun kuddes.

Het aantal beren in de Pyreneeën wordt momenteel geschat op 39. De betogers nemen het overheid kwalijk dat zij in het beslissingsproces niet zijn gehoord. Ze uitten hun grieven door balen stro in brand te steken. De plaatselijke brandweer had daar de toestemming voor gegeven.