Franse neushoorn Noëlle bekrast met twee namen: “Ronduit walgelijk misdrijf”

21 augustus 2019

Bron: AD 60 Dieren Een vooralsnog onbekende bezoeker van een dierentuin in Royan, in het zuidwesten van Frankrijk, heeft vermoedelijk met een scherpe steen twee namen in de huid van een 35 jaar oude neushoorn gekrast. De directeur van dierentuin La Palmyre is in shock. “Dit is de meest schaamteloze en dieronvriendelijke actie die we hier ooit hebben meegemaakt.”

Het opmerkelijke incident vond afgelopen zondag plaats, zo meldt de Franse krant Le Figaro. Dierentuinbaas Pierre Caillé stelt dat neushoorn Noëlle, toen de namen Camille en Julien in haar rug werden gekrast, dichtbij een afrastering rond het buitenverblijf stond. Daar vandaan lukte het de gast om het tamme beest te voorzien van de in totaal dertien letters. “Het gaat hier om een ronduit walgelijk misdrijf”, benadrukt Caillé. “De bezoeker, die een tijdje bezig moet zijn geweest, toonde geen enkele vorm van respect toen hij het dier voorzag van waarschijnlijk zijn eigen voornaam en die van zijn vriendin.”

Caillé stelt dat het 2.000 kilo wegende dier ‘zo goed als zeker’ niets heeft gemerkt. “De huid van een neushoorn is op de rug heel dik en daardoor, godzijdank, vrijwel ongevoelig.” Nadat de graffiti was ontdekt, is Noëlle door verzorgers apart gezet. Die slaagden er met goed poetsen in de namen van de huid te verwijderen.

Golf van verontwaardiging

Een bezoeker van de dierentuin fotografeerde de beschreven neushoorn en speelde de kiekjes door aan de Franse dierenrechtenorganisatie Code Animal. Die plaatste de beelden op Twitter, waarna een golf aan verontwaardigde reacties uit de hele wereld op gang kwam. Volgens Code Animal is de actie ‘het zoveelste bewijs’ dat dieren die in gevangenschap worden gehouden worden getransformeerd in ‘educatieve objecten om de mens te vermaken’.

De dierentuindirectie van La Palmyre legt die beschuldiging naast zich neer. “Er is niks mis met de leefomstandigheden van dieren in ons park. Onze bezoekers worden overal met bordjes geattendeerd op gedragsregels die moeten worden nageleefd. Maar daar staat natuurlijk niet bij dat het verboden is om dieren te beschrijven”, aldus Caillé die niet van plan is de richtlijnen na het incident aan te passen. “Laten we hopen dat dit een grote uitzondering was.” De bezoeker die de neushoorn beschreef, is nog niet gevonden. De dierentuin hoopt de persoon met hulp van camerabeelden en de politie op te kunnen sporen.

Het is niet de eerste keer dat de dierentuin in kwestie in opspraak raakte. Op sociale media wordt volgens Le Figaro regelmatig geklaagd over de leefomstandigheden van de dieren. Zo zou het neushoornverblijf gevaarlijk zijn omdat bezoekers te dicht bij de dieren kunnen komen. Daarnaast zouden olifanten regelmatig met hun lijf heen-en-weer slingeren wat kan duiden op stress en worden krokodillen ingezet om een wensfontein aantrekkelijker te maken.

Zoo/indignation

Vous êtes nombreux à nous envoyer ces images d'#animaux du zoo de la Palmyre.

Elles parlent d'elles-mêmes, l'intérêt pédagogique des #zoos mis en évidence ?

La captivité transforme des êtres vivants en simples marchandises modelées par l'humain.#boycottcaptivité pic.twitter.com/NNO6J31ykM Code Animal(@ code_animal) link