Frankrijk wil besmette varkens in België houden met 60 km lange afsluiting Jürgen Eeckhout

12 oktober 2018

15u37

Bron: eigen berichtgeving 0 Dieren Een afsluiting van wel zestig kilometer lang op de Belgisch-Franse grens moet de Afrikaanse varkenspest weghouden bij onze zuiderburen. Daarnaast geldt er in enkele bossen in de departementen Meuse en Meurthe – et – Moselle een toegangsverbod, zodat zelfs een veldritwedstrijd geannuleerd moest worden.

In het afgebakende gebied van 63.000 hectare in de provincie Luxemburg zijn er ondertussen al zeventig everzwijnen geïnfecteerd met de voor varkens dodelijke en zeer besmettelijke ziekte. Buiten die perimeter zijn vooralsnog geen dieren besmet geraakt. Ook de Waalse varkensbedrijven blijven voorlopig gespaard. Ook in Frankrijk zijn er voorlopig nog geen meldingen binnengekomen van besmette everzwijnen en onze zuiderburen willen dat ten allen tijde zo houden.

Draconische maatregelen

Daarom heeft Parijs afgelopen donderdag enkele draconische maatregelen genomen. Zo komt er over een afstand van zestig kilometer op de Belgisch-Franse grens een afsluiting. Dat hek moet de departementen Meuse, Meurthe – et – Moselle en de Franse Ardennen veilig houden. De afsluiting zal vanaf zaterdag geïnstalleerd worden. Daarnaast nam de Franse overheid nog een aantal extra maatregelen. In 41 gemeenten in het noorden van het departement Meuse geldt tot minstens 20 oktober een geheel jachtverbod. In dezelfde periode mag ook niemand de bossen betreden. Voor het departement Meurthe-et-Moselle gaat het om 50 gemeenten waar een gelijkaardig verbod geldt.

“Het zijn verregaande maatregelen, maar deze ziekte kan nu eenmaal worden overgedragen dankzij schoenen en banden”, zegt Éric Freysselinard, de prefect van Meurthe-et-Moselle aan de Franse krant Republique Lorrain. “We bevinden ons in een crisisperiode. We moeten absoluut vermijden dat onze Franse varkens besmet geraken. Later zullen we een evaluatie maken met het oog op de evenementen in onze regio.” Ondertussen hangen er aan de ingangen van bospaden affiches met daarop de duidelijke boodschap om weg te blijven. De Afrikaanse varkenspest is dan wel zeer gevaarlijk voor varkens en everzwijnen, voor de volksgezondheid zijn er geen risico’s.