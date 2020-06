Fotograaf staat plots oog in oog met wolf in Nederlands natuurgebied Anita Vliegenberg

01 juni 2020

13u55

Bron: AD 0 Dieren Een Nederlandse hobbyfotograaf stond vanmorgen plots oog in oog met een wolf. “Hij keek me aan met een blik van ‘Ik heb lak aan jou’”, zegt Andre Bonga. Hij spotte de wolf in natuurgebied De Moerputten, op een goede 30 kilometer van de Belgische grens.

Andre Bonga uit Den Bosch maakte vanochtend deze toevalstreffer. Bonga gaat meestal ’s ochtends rond 6 uur op pad, omdat hij dan het rijk alleen heeft. Zo ook maandagochtend. Nadat hij wat reebokjes had gespot, zag hij ineens de wolf staan in een vers gemaaid veld bij natuurgebied de Moerputten in Den Bosch. “Dat was op ongeveer vijfhonderd meter van de weg. Ik dacht nog ‘dat kan geen hond zijn’, dus ik maakte wat foto's. De wolf bleef gewoon staan en keek me aan. Toen ging hij rustig liggen.”

Hij liet zich niet opjagen

“Na tien minuten ging ik naar huis en de wolf lag er nog steeds. Ik heb nog geclaxonneerd, maar hij liet zich niet opjagen.” Thuis pikte Bonga de beste foto's eruit en zette ze online.

Bonga fotografeert sinds een jaar of zes. “Puur als hobby. Normaal fotografeer ik in de stad, vooral architectuur. Maar door corona is een stad doods, dus toen ben ik de natuur ingetrokken. Dit is echt heel toevallig.”

