Fotograaf legt unieke roze reuzenmanta vast op camera

25 februari 2020

15u54

Bron: Manta Trust 0 Dieren Al is de reuzenmanta voor de meesten onder ons sowieso een opmerkelijk zeewezen, dit roze exemplaar is al zeker bijzonder. Het is immers de eerste én enige roze reuzenmanta ooit gezien. Voor het eerst werd er nu ook een foto gemaakt van de roze reus.

De reuzenmanta is de grootste (duivels)rog ter wereld en zwemt graag rond in de tropische en subtropische oceanen. De indrukwekkende dieren kunnen tot wel 3.000 kilogram zwaar worden en hebben een spanwijdte van zo’n 7 meter. Maar wat deze reuzenmanta – die de naam ‘Inspector Clouseau’ kreeg - zo uniek maakt, is zijn kleur. Tenslotte werd er nooit eerder een andere roze reuzenmanta gespot in de oceaan. Alle soortgenootjes van Inspector Clouseau hebben een (licht)grijze kleur.

Roze bijnaam

Wat meteen zijn bijnaam verklaart: Inspector Clouseau is de onhandige detective uit de comedyfilmreeks Pink Panther. Die naam kreeg de roze reuzenmanta reeds in 2015 toen hij voor het eerst gezien werd in de ondiepe wateren rondom Lady Elliot Island, een eiland in de Koraalzee aan de oostkust van Queensland in Australië.

Nu werd Inspector Clouseau nogmaals, op ongeveer dezelfde locatie, gespot door fotograaf Kristian Laine, die zijn geluk niet op kon toen hij het prachtige roze zeewezen voor zijn lens kreeg.

Verklaring

Waarom Inspector Clouseau een roze kleurtje heeft, is voorlopig een raadsel voor wetenschappers. Al dachten ze aanvankelijk dat een uniek dieet - zoals dat van de flamingo’s - de roze kleur kon verklaren, die theorie werd al snel achterwege gelaten. Inspector Clouseau heeft immers een grote witte ‘moedervlek’ op zijn buik die niet verkleurt, ongeacht zijn dieet.

Zelfs met behulp van een klein huidmonster van de roze reuzenmanta konden wetenschappers geen noemenswaardige verschillen aanduiden met zijn soortgenoten. Misschien een “unieke mutatie van melanine” schrijft Asia Armstrong, aangesloten bij Project Manta nog op Facebook. Maar, “deze theorie moet nog nader bevestigd worden”, zo besluit de wetenschapper.

