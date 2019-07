Fotograaf getuige van onwaarschijnlijke thriller op zee: “Zoiets maak je maar één keer in je leven mee” Karen Van Eyken

31 juli 2019

16u07

Bron: BBC 2 Dieren Afdrukken op het juiste moment en dé meest bijzondere foto uit je carrière maken: het is zeker niet iedereen gegeven, maar het overkwam wel de Amerikaanse natuurfotograaf Chase Dekker. Hij zag hoe een walvis per ongeluk een zeeleeuw opslokte voor de kust van Californië. Maar hoe is deze thriller afgelopen? De fotograaf beantwoordt de vraag die op ieders lippen brandt.

Chase Dekker, die ook marinebioloog is, zag het onwaarschijnlijke schouwspel tijdens een walvisexpeditie op 22 juli in de omgeving van Monterey Bay. Drie bultruggen waren zich aan het voeden met scholen ansjovis. Op dat moment zwommen er naar schatting ook 200 zeeleeuwen in de buurt. En dan is een ‘ongelukje’ snel gebeurd.

En net dát natuurspektakel speelde zich af voor de ogen van de 27-jarige fotograaf. Normaal voeden bultruggen zich met krill en kleine vissen, maar dit keer slokte een walvis een prooi op die een stuk groter uitviel dan verwacht. Hij had plots een zeeleeuw in zijn muil en Dekker reageerde razendsnel. “Ik had maar een fractie van een seconde om dit bijzondere moment te vatten. Dit maak je echt maar één keer in je leven mee”, vertelt de opgetogen bioloog. “Ik kan het nog steeds niet geloven.”

En dan vraagt iedereen zich natuurlijk af hoe het de onfortuinlijke zeeleeuw is vergaan? De Amerikaan is er “honderd procent” zeker van dat het dier is kunnen ontsnappen uit de muil van de walvis.

Bultuggen hebben namelijk geen tanden, zo legt de marinebioloog uit. En dit exemplaar dook na de vangst uiterst langzaam onder water met open muil. Met andere woorden, de zeeleeuw had ruim de tijd om zich uit de voeten te maken. “De bultrug heeft nooit zijn kaken rond de prooi geklemd waardoor de zeeleeuw ongeschonden uit dit avontuur is gekomen.”

Een happy end dus voor alle hoofdrolspelers.

Moeder Natuur op haar best.

