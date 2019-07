Foto van welgevormde zeesterrenbips gaat viraal. Spoiler: zeesterren hebben helemaal geen bips AW

04 juli 2019

11u56 0 Dieren Voor beelden op het internet durft wel eens de regel ‘hoe bloter, hoe liever’ te gelden. En dat bewijst de recente foto van een paar welgevormde billen die viraal gaat. Alleen zijn de bolle bips niet afkomstig van Kim Kardashian of een andere celebrity, wel van een zeester.

De zeester in kwestie is een Mediaster aequalis, een vijfarmige zeester met een feloranje kleur. Normaal vind je de zeesterren terug aan de westkust van Noord-Amerika, maar deze zeester verblijft in het ‘Aquarium of the Pacific’ in Californië.



Een bezoekster merkte daar op dat de zeester lijkt op te scheppen met zijn prominente achterwerk en maakte er een foto van. Die foto deelde ze op Twitter. En al snel ging het beeld van het mooie achterwerk viraal.

Saw a thicc ass starfish at the aquarium today 😌 pic.twitter.com/NwF0xYabHQ あかり(AKARI)(@ Babyshoujo) link

Inmiddels werd de foto 172.500 keer gedeeld, meer dan 600.000 keer geliket. In (de vele) reacties wordt de zeester keer op keer vergeleken met Patrick, het vriendje van SpongeBob SquarePants.

Geen achterwerk

In werkelijkheid gaat het niet echt om een welgevormd achterwerk. Zeesterren hebben helemaal geen bips zoals wij, waarmee ze al dan niet kunnen pronken. Wat de foto toont, zijn enkele samengetrokken spieren van de armen van de zeester. Op die manier grijpt hij de rots vast. De zwaartekracht zorgt er volgens de verzorgers in het aquarium voor dat het lijkt alsof de zeester een welgevormde derrière heeft.