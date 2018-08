Foto's van babydieren stillen enkel de vleeslust van vrouwen (niet die van mannen) AW

Bron: Eurekalert 4 Dieren Foto’s van babydieren maken vlees een tikkeltje minder lekker voor zowel mannen als vrouwen. Al is het effect veel sterker bij vrouwen (en dat is misschien geen wonder).

Psychologen, verbonden aan de universiteit van Lancaster, toonden vrouwen en mannen foto’s van jonge dieren tijdens hun maaltijd. Op de dierenfoto’s stonden lammetjes, jonge varkens, kalveren en zelfs kangoeroes, afhankelijk van het stuk vlees dat op hun bord lag.

Daarna testten de onderzoekers of het gevoel van tederheid - dat beide groepen na het bekijken van de foto’s overviel - ook de vleeslust verminderde. Vrouwelijke proefpersonen hadden duidelijk minder zin in een lapje vlees en aten met lange tanden. Mannen genoten daarentegen nog steeds smakelijk van hun stuk biefstuk of spek.

Dat komt volgens de psychologen, die de studie leidden, omdat vrouwen vaker de rol van zorgverlener op zich nemen. Zelfs in onze moderne maatschappij. Daarnaast wordt vlees nog steeds geassocieerd met het prehistorische idee van mannen als stoere jagers. Vlees staat synoniem voor mannelijkheid.

Het effect was bij vrouwen wel minder groot wanneer ze foto’s van volwassen dieren te zien kregen tijdens het verorberen van hun stuk vlees.