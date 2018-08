FOTO. In Zwitserland dragen politiehonden 'sokken' tegen hitte HA

02 augustus 2018

15u00

Bron: Sudinfo 12 Dieren Ook de grond voelt veel warmer aan bij tropische temperaturen. Mensen hebben daar weinig last van omdat ze schoeisel dragen, maar bij dieren ligt dat anders.

Wanneer het kwik stijgt tot 30 graden kan de temperatuur aan de grond oplopen tot maar liefst 55 graden, meldt Sudinfo. Geen pretje voor honden om zich bij zo'n hitte over bijvoorbeeld asfalt voort te bewegen. En dus besliste de politie van Zürich om de speurhonden van het korps kousen te laten dragen. Want ook in Zwitserland is het momenteel broeierig heet. De politie nam de maatregel op aanraden van het centrum dat de hulphonden opleidt. Dat hamert er overigens nog op om bij deze hitte nóóit dieren achter te laten in de auto.