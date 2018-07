FOTO. Bijzonder sociale dolfijn voor kust van De Panne gespot HA

29 juli 2018

14u39

Bron: Focus-WTV, VRT 0 Dieren Een dolfijn heeft vrijdagavond urenlang de show gestolen voor de kust van De Panne. Twee mannen die op zee aan het varen waren, spotten het bijzonder sociale dier en konden het fotograferen.

Volgens Focus-WTV bleef de dolfijn urenlang naast de boot van het duo zwemmen. Op het moment dat het zoogdier opdook, navigeerden de mannen met hun boot op zo'n 15 kilometer voor de kust van De Panne.

Volgens Jan Haelters, van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, gaat het mogelijk om een dier dat in de baai aan de Mont Saint-Michel in Frankrijk leeft. Daar woont een groep van ongeveer 400 dolfijnen. "Gezien de zeestromen is het dan relatief makkelijk om de afstand naar Belgische wateren te overbruggen", legt hij uit aan de VRT.



Nog volgens Haelters zwemt de tuimelaar al een tijdje rond voor onze kust. Omdat het dier alleen is, stelt het zich zo bijzonder sociaal op. "Die zoektocht naar gezelschap is typisch gedrag, ook al gaat het hier om een boot met mensen op."

Eerder deze maand werd voor de kust van Nieuwpoort al een groep van 25 tuimelaars met kalfjes gespot. De dieren werden toen waargenomen op zo'n 37 kilometer voor de kust van de West-Vlaamse badplaats. Volgens wetenschappers is het erg uitzonderlijk dat zo'n grote groep dolfijnen opduikt in de Noordzee. Allicht waren de zoogdieren op zoek naar haring en makreel.