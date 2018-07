Fossiel van "eerste reuzendinosaurus" ontdekt in Argentinië Joeri Vlemings

10 juli 2018

08u48

Bron: BBC News 1 Dieren Dino's zijn de grootste levende wezens die ooit op onze planeet hebben rondgewaard. De zwaarste exemplaren wogen zoveel als een ruimteschip vandaag. In Argentinië zijn dinoresten van 200 miljoen jaar oud ontdekt, van een nieuwe soort.

Wetenschappers vonden in totaal vier skeletten tijdens een excursie in 2015 op de paleontologische site Balde de Leyes in het noordwesten van Argentinië, zo'n 1.100 kilometer ten westen van Buenos Aires. Een was van een nieuwe soort, de drie andere van daaraan verwante dinosaurussen. Volgens paleontologen maakte het eerste dier snelle groeispurten door en had het erg efficiënte vogelachtige longen. "We zagen dat het een nieuwe soort was die we 'Ingenia prima' doopten", zegt dr. Cecilia Apaldetti van de Argentijnse Universidad Nacional de San Juan. Dat is Latijn voor "eerste reus".

Deze vierpotige dinosaurus gaat terug tot het Trias, 215 miljoen jaar geleden. Dat is ongeveer 47 miljoen jaar voordat de iconische Diplodocus en Brachiosaurus opdoken, de bekende planteneters met hun lange nek. De nieuwe soort blijkt niet zo groot te zijn, met een gewicht van zo'n tien ton en een lengte van ongeveer 9 meter. Maar de ontdekking is wel een verrassing, zo vroeg in de evolutie van de dino's. De dino wordt samen met die van de andere ontdekte skeletten ondergebracht in de groep van de 'lessemsauridae', ook al een nieuwe benaming.

Tot nu toe werd gedacht dat de eerste reuzendino's pas vroeg in de Jura (201,3-145 miljoen jaar geleden) ten tonele verschenen. Maar de vondst van de vier skeletten van lessemsauridae wijst erop dat minstens enkele dino's al gigantisch groot waren op het einde van het Trias, dus nog voor de Trias-Jura-extinctie in plaats van erna.

Nog opvallender is dat de lessemsauridae hun enorme gestalte los van de sauropoda zoals de Brontosaurus en de Diplodocus ontwikkelden, want die evolueerden pas later tijdens de Jura. Met andere woorden: de sauropoda waren niet de enige dino's die kolossaal werden.

De nieuwe dinosaurus maakt deel uit van de groep van sauropodomorphae, die later zouden uitgroeien tot de allergrootste dierensoort ooit op Aarde. De dino had een lange nek van zo'n tien meter, minder lang dan die van de Diplodocus.