Fossiel van 25 miljoen jaar oud buideldier geïdentificeerd als soortgenootje van wombat, maar 3 keer groter en 4 keer zo zwaar AW

27 juni 2020

10u56

Enkele wetenschappers hebben een nieuwe voorouder van de (opvallende) wombat geïdentificeerd. Het dier krijgt de wetenschappelijke naam Mukupirna nambensis, is een van de oudste buideldieren die in Australië rondwaarden en het woog tot wel 170 kilogram. Dat schrijven de onderzoekers in het vaktijdschrift Scientific Reports.

Al in 1973 werden er, op de bodem van het opgedroogde meer Pinpa in Australië, fossielen teruggevonden van verschillende uitgestorven dieren. Het ging daarbij om schedels, skeletten en tanden. “Die waren afkomstig van vissen en watervogels waaronder ook flamingo’s en eenden”, somt Mike Archer op. Archer is onderzoeker aan het PANGEA Research Centre, een onderzoekscentrum in Australië dat onder meer gespecialiseerd is in paleontologie. “Maar onder de restanten vonden we ook het fossiel van een dier dat zo groot was als een zwarte beer.”



Meer dan dertig jaar later is dat grote dier eindelijk geïdentificeerd als een voorouder van de wombat. “Het was een krachtig beest”, legt Archer uit. Terwijl de huidige wombat - met zijn waggelend gangetje - gemiddeld 30 kilogram weegt, kon de Mukuprina wel 170 kilogram zwaar worden. Geen wonder, hij was ook drie keer zo groot.





Het dier leefde zo’n 25 miljoen jaar geleden en deed zich vermoedelijk tegoed aan wortels en knollen die hij vanonder het zand haalde met zijn krachtige voorpoten. Een familietrekje, want zo gaat de wombat vandaag ook ongeveer te werk. Het enige verschil? De wombat graaft zijn voedsel vandaag op terwijl de Mukuprina zijn poten eerder gebruikte als schop.