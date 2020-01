Fluoroze reuzenslak die enkel op Australische berg Kaputar voorkomt, overleeft bosbranden Joeri Vlemings

28 januari 2020

16u31

Bron: The Guardian 0 Dieren Meer dan een miljard dieren kwamen er sinds september naar schatting om in de Australische bosbranden. Het vuur betekende ook het definitieve einde voor enkele lokale diersoorten. Maar wonderwel niet voor de fluoroze naaktslak die enkel op Mount Kaputar in de staat New South Wales voorkomt.

Een zestigtal reuzenslakken van het type Triboniophorus aff. graeffei, die twintig centimeter lang en zes centimeter breed worden, zijn gespot op Mount Kaputar, na de regen die er onlangs viel. Dat betekent dat ze de zware bosbranden die er tussen oktober en december vorig jaar woedden, hebben overleefd. Maar meer dan 18.000 hectare van hun natuurlijke habitat is helaas in de vlammen opgegaan.

De naaktslakken vallen op door hun onbescheiden kleur, lichtgevend roze. Ze leven enkel en alleen op de berg Kaputar in de Australische deelstaat New South Wales, erkend als nationaal park. De berg is gevormd door een inmiddels uitgebluste vulkaan. In het gebied komen minstens twintig soorten slakken en naaktslakken voor die je nergens anders ter wereld vindt. Waaronder drie soorten vleesetende slakken. De slakkenpopulaties daar waren de eerste in Australië met het statuut “ecologisch bedreigd”.

Meet Triboniophorus aff. graeffei, a giant fluorescent pink slug that only lives on an extinct volcano in New South Wales, Australia

(Photo: Michael Murphy) pic.twitter.com/u5H9lohGBS 41 Strange(@ 41Strange) link

Volgens weekdierkundige Frank Köhler konden sommige reuzenslakken de bosbranden overleven door “zich terug te trekken in rotsspleten”. Toch is zo’n 90 procent van de populatie naaktslakken, die overwinteren in schors en bomen, gestorven in de vlammenzee. Ook van hun voedsel - schimmels en mos - blijft niet veel over, al zullen die zich volgens Köhler wel relatief snel herstellen.

Het gevaar voor de fluorescerende naaktslakken is dat ze de komende maanden in het verkoolde landschap meer in het oog zullen springen van hongerige vogels en zoogdieren, legt Köhler uit. Anderzijds kan het felle roze ook aanvallers afschrikken. De expert verwacht dat de naaktslak er in vijf jaar weer bovenop zal komen, terwijl andere slakken er twintig jaar zullen overdoen, omdat ze “langer leven en voor minder nakomelingen zorgen”.

Is it a leaf? ...No... Is it bark?...No... It's Pinky!!! Mt Kaputar pink slug @AustmusResearch @austmus pic.twitter.com/nMaJtlVLmN Anja Divljan(@ AnjaDivljan) link

Frank Köhler herhaalt nog eens dat slakken “de fundering van al onze onze ecosystemen vormen”. “Ze zijn de basisvoedselbron voor veel zoogdieren en vogels”, aldus de specialist. Hij voegt eraan toe dat de bosbranden niet de enige bedreiging zijn voor (naakt)slakken. “Ze kunnen zich waarschijnlijk niet aanpassen aan het snel veranderende klimaat. Naar alle waarschijnlijkheid zullen ze uitsterven.” Een temperatuurstijging van amper twee graden is daarvoor al voldoende, weet hij.

Mount Kaputar National Park kampt nog altijd met de gevolgen van de bosbranden en blijft nog tot eind februari gesloten voor het publiek.