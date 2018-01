Florida wil orka-shows verbieden met nieuwe wet IVI

08u31

De Amerikaanse staat Florida heeft een wetsvoorstel klaar dat shows met orka's wil verbieden. Ook zou er niet meer gekweekt mogen worden met de dieren. Florida wil daarmee verzekeren dat het beruchte aquapark SeaWorld stopt met orka's als entertainment te gebruiken.

Toen de documentaire BlackFish in 2013 uitkwam, kreeg SeaWorld bakken kritiek over zich heen omdat het park de orka’s niet correct behandelt. Sindsdien hebben staten waar SeaWorld een park heeft een wet opgesteld om de orka-shows- en kweekprogramma’s stop te zetten.

In 2016 heeft Californië hieromtrent een wetsvoorstel goedgekeurd, nadat het voorstel eerst was geweigerd. SeaWorld San Diego mag dus niet langer orka’s in gevangenschap houden om hen “tentoon te stellen, te laten optreden of voor andere entertainmentdoeleinden te gebruiken”.

"Leerrijke presentaties"

In Florida hebben ze nu een gelijkaardig wetsvoorstel opgesteld. Als de wet wordt goedgekeurd mag SeaWorld Orlando de orka’s enkel nog inzetten voor “leerrijke presentaties als een terugkeer naar de natuur niet meer mogelijk is”.

SeaWorld liet eerder al weten dat het afstapt van haar kweekprogramma met de orka’s. Het park zegt dat de wet overbodig is omdat het zelf afkomt met een nieuwe “natuurlijke orka-ontmoeting” dat bij de bezoekers de focus zal leggen op “onderzoek, educatie, verzorging en respect dat in lijn ligt met onze missie om de gezondheid en het behoud van deze mooie dieren te bevorderen”.