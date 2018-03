Florida gaat 'groene plaag' te lijf: Leguanenjagers slaan schedels in David van der Heeden

16 maart 2018

14u00

Bron: AD.nl 3 Dieren Florida heeft een enorm leguanenprobleem. De dieren zijn weliswaar niet zo gevaarlijk als pythons en alligators, maar door de enorme populatie zijn ze in het zuiden van de Amerikaanse staat uitgegroeid tot een ware plaag. De staat probeert de leguanen onder de duim te krijgen. Alleen de methode waarvan natuurbeheerders zich bedienen, leidt tot kritiek.

De groene leguaan, vooral gehouden als huisdier, komt van nature niet voor in Florida. Net als bij veel pythons gebeurt, zijn hun baasjes de koudbloedige dieren uiteindelijk beu en laten ze ze los. Of de fors uitgevallen hagedissen ontsnappen op eigen houtje. Dankzij het warme en vochtige klimaat gedijen de leguanen prima. Komen vrouwtjes doorgaans maar tot één legsel van vijftig eieren, in Florida is twee geen uitzondering.



Het enorme aantal kruipers veroorzaakt schade aan wegen en riolen. Sommige Floridianen vinden de beesten zelfs in hun toilet en zwembaden, meldt de South Florida Sun-Sentinel. Omdat de leguanen van hetzelfde voedsel houden als inheemse dieren, waaronder vlinders, dreigen de laatsten het onderspit te delven. Ook verschalken de hagedissen graag een vogelei.

Groene plaag

De commissie voor vis- en wildbeheer zette vorig jaar al een leguanenvanger in om de ‘groene plaag’ op de Florida Keys te lijf te gaan. Met weinig resultaat. Het aantal dieren is stomweg te groot. "Ik houd van leguanen, maar het zijn er te veel en het leefmilieu is te gunstig’’, vertelt bioloog Joe Wasilewski. Hij zegt op één eilandje in de Cariben wel 12.000 leguanen te hebben ‘verwijderd’.



Het vlees van de dieren is populair onder de lokale bevolking. De bioloog doet daarom de suggestie om in Florida leguanenvlees, onder de naam ‘kip uit de bomen’, voor consumptie aan te bieden. Volgens Wasilewski is de enige manier om de dieren onder controle te krijgen het inzetten van georganiseerde jachtpartijen, zoals die ook worden ingezet tegen pythons.

Omslachtig karwei

Vijftien wetenschappers van de universiteit van Florida zijn in Broward County, in het noordoosten van het enorme moerasgebied, nu daadwerkelijk op leguanenjacht om te bepalen welke aanpak het beste werkt, schrijft National Geographic. Om de dieren te doden, gebruiken ze een apparaatje dat een metalen pen in de schedels van de leguanen schiet. De methode is vergelijkbaar met de manier die de vleesindustrie gebruikt bij de slacht.



Een intensief en, gezien de enorme hoeveelheid dieren, omslachtig karwei. Volgens het team is het sneller om de gevangen hagedissen tegen een hard object aan te slaan. Zoals een steen, of de auto of boot. "De dieren met hun kop tegen een voorwerp slaan, is de meest humane manier om ze te doden’’, zegt biologe Jenny Ketterlin. De aanpak van Ketterlins team lijkt gruwelijk, maar zou binnen de regels van de Floridiaanse anti-wreedheidswetten vallen.

Invasieve soort

"Leguanen zijn een invasieve soort’’, zegt een woordvoerder van de Wildbeheer. "Ze voeden zich met lokale planten en dieren en richten schade aan met hun gegraaf.’’ Huiseigenaren zien de dieren daarom liever gaan dan komen. Het team geeft bewoners tips hoe ze zelf, legaal, iets aan de plaag kunnen doen. Ze in hun slaap met een zaklantaarn overvallen en direct ombrengen, lijkt het meest accuraat.



"In het begin zijn ze langzaam, maar zodra ze wakker zijn, springen ze uit de boom en gaan ze ervandoor’’, aldus Ketterlin. De omgebrachte leguanen worden in zakken gestopt en worden in het laboratorium gewogen en opgemeten. Daarna belanden de leguanen op een vuilstortplaats.

Schedel inslaan?

De aanpak van het universiteitsteam krijgt ook kritiek. "Werkelijk, de schedel inslaan?’’, vraagt lezeres Susan Casey zich af. "De universiteit zou zich moeten schamen. Dit is gewoon de mensheid op zijn slechts. Afschuwelijk!'' Casey oppert om de leguanenpopulatie in te dammen door geboortebeperking in te zetten. Dierenarts Susan Kelleher meent dat het humaner is om de beesten te verdoven en daarna een spuitje te geven.



Buurtbewoner Eric Swalley zal het een zorg zijn hoe de leguanen aan hun eind komen. "Ik houd van alle dieren, maar deze horen hier niet thuis’’, reageert hij. "Het is vreselijk dat we ze moeten bestrijden. Een biologische nachtmerrie.’’ Een van zijn buren zegt in zijn tuin al meer dan honderd exemplaren te hebben gedood met een luchtdrukgeweer. "Ze horen hier niet en moeten worden uitgeroeid’’, zegt Gary Fishman. "Je kunt ze niet verplaatsen, dus moeten ze worden vernietigd.’’

Hybride nachtmerrie

De dieren de kop inslaan, is echter zelfs voor Fishman te veel. "Dat klinkt als marteling.’’ Hoe dubbel de jacht op de leguanen voor sommige Floridianen is, bleek wel toen de dieren in januari, bevangen door de winterkou, uit de bomen vielen. Mensen schoten de onderkoelde reptielen te hulp en rolden ze in dekentjes. "Dat hielp niet echt’’, meent wildbeheerder Kristin Sommers, coördinator exotische dieren bij de commissie.



Sommers wil mensen, door middel van workshops en voorlichting, bewust maken van het probleem en hen leren mee te helpen aan een oplossing. "We kunnen onmogelijk alle leguanen weghalen.’’ De commissie benadrukt dat leguanen geen geschikte huisdieren zijn. Ze zijn leuk zolang ze klein zijn, maar naarmate de dieren groter en ouder worden, zijn ze veel eigenaren tot last en worden ze vrijgelaten. Bioloog Wasilewski’s grootste angst is dat de leguanen zich ooit kruisen met lokale soorten en een ‘hybride nachtmerrie’ voortbrengen.