Flavia, de “droevigste olifant ter wereld”, sterft na 43 jaar eenzame opsluiting kg

05 maart 2019

22u44

Bron: The Local Spain, People.com 0 Dieren In de dierentuin van Cordoba, in Spanje, is Flavia de olifant overleden. Het dier kreeg de titel van “droevigste olifant ter wereld” nadat ze op driejarige leeftijd gevangen werd genomen en de rest van haar leven alleen sleet in de zoo.

Medewerkers van de dierentuin kondigden het overlijden op 1 maart aan en zeiden diep bedroefd te zijn door het verlies. Flavia leed al langer aan gezondheidsproblemen waardoor ze de afgelopen weken veel gewicht was verloren. Enkele dagen geleden zakte ze door haar benen. Ze werd ingeslapen toen bleek dat ze niet meer kon opstaan.



Ook voor de stad is het overlijden van de olifant een “zware klap”, zei gemeenteraadslid Amparo Pernichi tijdens een persconferentie. Flavia groeide uit tot een “icoon” van de streek, voegde hij toe.

Eenzaam

Volgens sommige bronnen leed de olifant vooral onder haar eenzame opsluiting. Vrouwelijke olifanten leven in het wild doorgaans in een kudde, waardoor ze voortdurend omringd zijn door soortgenoten. Flavia werd echter als kalfje al ondergebracht in de zoo van Cordoba en bracht er de volgende 43 jaar alleen door.



Spaanse dierenrechtenorganisaties probeerden in de afgelopen jaren al meermaals om Flavia over te brengen naar een dierentuin of een reservaat waar ze kon samenleven met andere olifanten. Maar dat is er nooit van gekomen.

“Ergste einde”

Dierenpartij PACMA, die al anderhalf jaar ijverde voor de overplaatsing van Flavia, liet in een reactie weten dat de partij geschokt is door het heengaan van de olifant.



“We hopen dat geen enkel dier dit ooit meer zal meemaken”, aldus partijvoorzitter Silvia Barquero. De partij noemde het overlijden het “ergste einde” dat “de droevigste olifant ter wereld” kon ondergaan.

Bekijk ook: