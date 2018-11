Flamingo neemt verkeerde afslag en landt in Siberië

sam

22 november 2018

15u50

Bron: KameraOne, RT 0

In Siberië is afgelopen zaterdag een flamingo uit de lucht gedonderd: de vogel was zo’n 1.300 km in de verkeerde richting gevlogen en zijn vleugels vroren letterlijk vast. Het dier was ergens onderweg van Kazachstan naar Saudi-Arabië zijn groep én zijn gps kwijtgespeeld.

Inwoners van Novokoeznetsk vonden de stakker op straat en lieten hem opwarmen in hun wagen. De grote vogel kon daarna verder bekomen in hun badkamer en verhuist nu via de dierenbescherming naar een natuurreservaat. Ondanks zijn val stelt de flamingo het goed.

