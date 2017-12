Fiona het nijlpaardje steelt harten LVA

In de zoo van het Amerikaanse Cincinnati in de staat Ohio steelt nijlpaardje Fiona al sinds haar geboorte de harten van haar publiek. Het nijlpaardje dat op 24 januari 2018 haar eerste verjaardag zal vieren, bezorgde een jonge bezoeker gisteren een onvergetelijk moment.

Op een foto die de zoo op Instagram plaatste, is te zien hoe Fiona het blonde meisje in de roze trui schijnbaar een kus komt geven. Beide sluiten tijdens dit innige moment hun ogen.

This may be the cutest thing you see all weekend! #TeamFiona #cincinnati #cincinnatizoo Een foto die is geplaatst door Cincinnati Zoo (@cincinnatizoo) op 02 dec 2017 om 18:03 CET

Een ander hoogtepunt in de carrière van de baby hippo op de sociale media was toen ze in oktober getuige was van het huwelijksaanzoek van Nick Kelble aan Haley Roll. Het koppel bezoekt regelmatig de zoo en was uiteraard blij dat ze hun grote moment konden delen met de kleine 'photobombende' Fiona.

We're so happy Fiona could be there on our special day ❤ here's to many more years of going to zoos with you 😙 @cincinnatizoo #cincinnatizoo #fionathehippo #fionafix #keepingupwiththekelbles #cincyzoopic Een foto die is geplaatst door null (@hayley_roll) op 08 okt 2017 om 19:41 CEST

Vroeggeboorte

Fiona, die werd vernoemd naar het personage uit de film Shrek, is al sinds haar geboorte een absolute ster. Ze werd 6 weken te vroeg en veel te licht geboren. Ze woog slechts 13 kilogram terwijl het geboortegewicht van een nijlpaard normaal gezien tussen de 25 en 54 kilogram bedraagt. Ze is het kleinste nijlpaardje dat het ooit heeft overleefd.