Filipijnse douane vindt 1.500 levende schildpadden in bagage kg

04 maart 2019

08u54

Bron: BBC 0 Dieren De Filipijnse douane heeft meer dan 1.500 levende schildpadden ontdekt in vier koffers op de luchthaven in de hoofdstad Manila. De reptielen waren gewikkeld in plakband en hadden een waarde van 4,5 miljoen Filipijnse peso of 76.500 euro.

De schildpadden werden gisteren gevonden in bagage die werd achtergelaten op de Ninoy Aquino International luchthaven. Volgens de douane waren het de koffers van een Filippijnse passagier die arriveerde uit Hong Kong, maar daarna zijn bagage niet meer kwam oppikken.



Op het smokkelen van dieren staan strenge straffen. Indien de eigenaar betrapt werd, riskeerde hij twee jaar celstraf en een geldboete van maximum 3.400 euro.

Kwetsbaar

In totaal werden er 1.529 schildpadden gevonden. Het ging om vier verschillende soorten, waaronder de sporenschildpad, die als ‘kwetsbaar’ wordt gezien omdat de soort nog weinig in het wild voorkomt. De schildpadden werden overhandigd aan de Wildlife Traffic Monitoring Unit, die zich verder ontfermt over de reptielen.



Schildpadden worden in Azië gehouden als huisdier, maar soms ook verwerkt in traditionele medicijnen of opgegeten als delicatesse.