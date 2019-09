Fietser probeert aanval van ekster te ontwijken en bekoopt dat met zijn leven IB

16 september 2019

07u20

Bron: AAP, The Guardian 14 Dieren Een 76-jarige man is in Australië overleden nadat hij door een ekster werd aangevallen terwijl hij aan het fietsen was. De feiten speelden zich zondagochtend plaatselijke tijd af op een onverharde weg in het plaatsje Woonona ten zuiden van Sydney. Volgens getuigen kwam de man zeer ongelukkig ten val toen hij een aanval van een ekster probeerde te ontwijken.

De 76-jarige man maakte al fietsend plots een schijnbeweging om de aanval van de vogel te ontwijken, waardoor hij tegen een paal aanreed en met zijn hoofd op de grond viel. Hij werd met hoofdverwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij ‘s avonds overleed aan zijn verwondingen.

In Australië is het nu het begin van de lente en dat betekent ook het ‘startsein’ van de periode waarin eksters fietsers en voetgangers aanvallen die al dan niet per ongeluk te dicht in de buurt van hun nest komen.

Eerder deze maand heeft het stadsbestuur van Sydney al een zeer agressief exemplaar laten doodschieten. De vogel zou al verschillende jaren lang een buurt geteisterd hebben en mensen verwond hebben. Een slachtoffer kreeg daardoor een hartaanval, melden verschillende Australische media.