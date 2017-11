Fantastische foto's! Deze dieren werken echt op de lachspieren FT

Isopix Comedy Wildlife Photography Awards.

"Er zaten eens twee apen op een brommer. Zegt de ene tegen de andere..." Bij alle onderstaande dierenfoto's zou je een heerlijke quote of goeie grap kunnen verzinnen. Of wat te denken van een muis die zich compleet van de wereld - alsof ze net een joint heeft gerookt - vastklampt aan een bloem? Of een kangoeroe die wild lijkt te gaan op een goeie dansplaat? Het zijn de finalisten van de 'Comedy Wildlife Photography Awards', een Britse fotowedstrijd die de meest grappige poses en meest grappige dieren op deze planeet bekroont. Dankzij de verkoop van de hilarische beelden wordt trouwens geld ingezameld voor de Born Free Foundation die zich inzet voor het welzijn van dieren wereldwijd. Luidop lachen en steunen: een absolute win-win dus.

Isopix Comedy Wildlife Photography Awards.

